Участок улицы Кулешова закрывают в связи с ремонтом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с ремонтом участок улицы Кулешова закрывают, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проезд будет запрещен от дома № 30 до перекрестка с улицей Шишкина.





Нововведения начнут действовать с 18 августа и будут актуальны до 30 сентября. Они касаются всех видов транспорта.