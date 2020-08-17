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Участок улицы Кулешова закрывают в связи с ремонтом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с ремонтом участок улицы Кулешова закрывают, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проезд будет запрещен от дома № 30 до перекрестка с улицей Шишкина.
Нововведения начнут действовать с 18 августа и будут актуальны до 30 сентября. Они касаются всех видов транспорта.
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Новости Беларуси. В связи с ремонтом участок улицы Кулешова закрывают, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проезд будет запрещен от дома № 30 до...
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