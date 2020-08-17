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Сестры-близнецы одновременно забеременели от супругов-близнецов

17.08.2020 21:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сестры-близнецы одновременно забеременели от супругов-близнецов

Сестры-близнецы из США Бретань и Бриана одновременно забеременели от своих супругов. Любопытно, что их мужья тоже близнецы – Джош и Джереми Сэйлерс. Об этом сообщает Fox News.

Пары сыграли свадьбы в один день, а теперь готовятся стать родителями в одно время.

Они поделились новостью с подписчиками в Instagram. Опубликовав снимок в одинаковых костюмах.

Многие важные события жизни они пережили вместе (дни рождения, получение прав на вождение, экзамены и свадьбы), а теперь готовятся к еще одному – рождению детей.

Пары познакомились на фестивале близнецов в 2017 году, спустя полгода обручились, а в 2018-м сыграли совместную свадьбу. Живут они в одном доме.

Также они ведут аккаунт в Instagram, часто публикуя там снимки в одинаковых нарядах.

Фото: Instagram

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Теги: Новости
 
 
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Сестры-близнецы из США Бретань и Бриана одновременно забеременели от своих супругов. Любопытно, что их мужья тоже близнецы – Джош и Джереми Сэйлерс. Об...
 
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