|
Сестры-близнецы одновременно забеременели от супругов-близнецов
Источник материала: ОНТ
Сестры-близнецы из США Бретань и Бриана одновременно забеременели от своих супругов. Любопытно, что их мужья тоже близнецы – Джош и Джереми Сэйлерс. Об этом
Пары сыграли свадьбы в один день, а теперь готовятся стать родителями в одно время.
Они поделились новостью с подписчиками в Instagram. Опубликовав снимок в одинаковых костюмах.
Многие важные события жизни они пережили вместе (дни рождения, получение прав на вождение, экзамены и свадьбы), а теперь готовятся к еще одному – рождению детей.
Пары познакомились на фестивале близнецов в 2017 году, спустя полгода обручились, а в 2018-м сыграли совместную свадьбу. Живут они в одном доме.
Также они ведут аккаунт в Instagram, часто публикуя там снимки в одинаковых нарядах.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сестры-близнецы из США Бретань и Бриана одновременно забеременели от своих супругов. Любопытно, что их мужья тоже близнецы – Джош и Джереми Сэйлерс. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)