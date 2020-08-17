Источник материала: ОНТ

На Могилёвщине приступили к сбору арбузов в промышленных масштабах. Культура для региона новая. Но несмотря на это, ягода выросла крупной и сладкой.

Заняться бахчевыми хозяйству «Рассвет имени Орловского» посоветовали учёные. Климат стал теплее, и есть шанс вырастить хороший урожай арбузов. По весне семена дружно взошли в теплице, затем рассаду пересадили на поле. Три месяца понадобилось бахчевым, чтобы созреть.

В качестве экспериментальных выбрали три сорта: каждый отличается по вкусовым качествам, форме и даже цвету. На одном из участков созрели почти чёрные арбузы. Росли гигантские ягоды буквально на глазах, за день прибавляя по паре сотен граммов. Пока рекордный вес одного арбуза – 8 300. Сейчас специалисты оценивают экспериментальный урожай и уже подумывают о работе над ошибками.

Вкус тоже порадовал: арбуз сочный, сладкий. Эксперимент удался, так что на будущий год площади под новую культуру увеличат. Сейчас агрономы подбирают подходящий участок.

Массовая уборка бахчевых в «Рассвете» начнется со дня на день. Чтобы урожай поступил в продажу, сейчас собирают все необходимые документы. Купить рассветовский арбуз можно будет в фирменной торговой сети. А еще в хозяйстве намерены продолжить другой эксперимент: по соседству с арбузами в один ряд посадили дыни, и они тоже поспели. А значит, есть смысл заниматься и этой культурой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram