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На Могилёвщине приступили к сбору арбузов

17.08.2020 21:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Могилёвщине приступили к сбору арбузов

На Могилёвщине приступили к сбору арбузов в промышленных масштабах. Культура для региона новая. Но несмотря на это, ягода выросла крупной и сладкой. 

Заняться бахчевыми хозяйству «Рассвет имени Орловского» посоветовали учёные. Климат стал теплее, и есть шанс вырастить хороший урожай арбузов. По весне семена дружно взошли в теплице, затем рассаду пересадили на поле. Три месяца понадобилось бахчевым, чтобы созреть.

В  качестве экспериментальных выбрали три сорта: каждый отличается по вкусовым качествам, форме и даже цвету. На одном из участков созрели почти чёрные арбузы. Росли гигантские ягоды буквально на глазах, за день прибавляя по паре сотен граммов. Пока рекордный вес одного арбуза – 8  300. Сейчас специалисты оценивают экспериментальный урожай и уже подумывают о работе над ошибками. 

Вкус тоже порадовал: арбуз сочный, сладкий. Эксперимент удался, так что на будущий год площади под новую культуру увеличат. Сейчас агрономы подбирают подходящий участок. 

Массовая уборка бахчевых в «Рассвете» начнется со дня на день. Чтобы урожай поступил в продажу, сейчас собирают все необходимые документы. Купить рассветовский арбуз можно будет в фирменной торговой сети. А еще в хозяйстве намерены продолжить другой эксперимент: по соседству с арбузами в один ряд посадили дыни, и они тоже поспели. А значит, есть смысл заниматься и этой культурой. 

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На Могилёвщине приступили к сбору арбузов в промышленных масштабах. Культура для региона новая. Но несмотря на это, ягода выросла крупной и сладкой.  Заняться...
 
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