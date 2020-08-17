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Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отклонился от маршрута и направился в менее красочные цеха. На МАЗ, там тоже бастуют. Но стачки стачками, а о будущем думать надо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Закон толпы никто же отменял.
Александр Лукашенко:
Вот я ему указания дал, чтоб вы знали. Можете даже в соцсетях разместить. Никто вас звать и просить не будет. Ушли – ушли. В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы. И закон толпы – это из политики. Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте, там вас гладить не будет Президент по плечу. Там начинается с конкуренции и заканчивается вот этой бодягой. Она нам не нужна. Мы жили в спокойной стране. Женат?
– Да.
Александр Лукашенко:
– Да.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
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