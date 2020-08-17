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Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»

17.08.2020 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»

Глава государства отклонился от маршрута и направился в менее красочные цеха. На МАЗ, там тоже бастуют. Но стачки стачками, а о будущем думать надо.

Самый откровенный диалог у Александр Лукашенко получился уже на улице. С теми, кто бастует и думает все же о будущем.

Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Так я же вас видел там. Я вижу лицо, я же опытный человек. Ладно, я знаю, что такое кричать, когда все кричат. Не крикнешь – вроде плохой.

Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»

Закон толпы никто же отменял.

Александр Лукашенко:
Совершенно верно. Мужики, еще раз вам говорю: никто с вами возиться не будет в узком кругу. Никто не будет возиться. Уйдете послезавтра за проходную.

Вот я ему указания дал, чтоб вы знали. Можете даже в соцсетях разместить. Никто вас звать и просить не будет. Ушли – ушли. В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы. И закон толпы – это из политики. Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте, там вас гладить не будет Президент по плечу. Там начинается с конкуренции и заканчивается вот этой бодягой. Она нам не нужна. Мы жили в спокойной стране. Женат?

Да.

Александр Лукашенко:
Дети?

Да.

Александр Лукашенко:
Жена спокойно выходит, прошлась. А сегодня люди боятся. А скатиться можем еще дальше.

Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
 
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