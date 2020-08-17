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«Программа разработана, мы её сейчас выполняем». Александр Лукашенко на МЗКТ рассказал о поддержке многодетных семей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2007 году Лукашенко подписал указ. За три последующих года заводу помогли с техническим переоснащением. Предприятию выделили субсидии из республиканского бюджета, кредиты под гарантию правительства. В этом месяце кредит полностью погашен. Работают успешно. Даже в эти дни не всех интересует политические требования – людей волнуют земные вопросы: доступное жилье и безопасность семей.
– Как в этом году будут стимулироваться многодетные семьи? Как будет осуществляться строительство для них?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Программа разработана, мы её сейчас выполняем». Александр Лукашенко на МЗКТ рассказал о поддержке многодетных семей
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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