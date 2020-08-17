«Программа разработана, мы её сейчас выполняем». Александр Лукашенко на МЗКТ рассказал о поддержке многодетных семей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В 2007 году Лукашенко подписал указ. За три последующих года заводу помогли с техническим переоснащением. Предприятию выделили субсидии из республиканского бюджета, кредиты под гарантию правительства. В этом месяце кредит полностью погашен. Работают успешно. Даже в эти дни не всех интересует политические требования – людей волнуют земные вопросы: доступное жилье и безопасность семей.





– Как в этом году будут стимулироваться многодетные семьи? Как будет осуществляться строительство для них?





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В следующем году останутся в очереди многодетные, квартиру получат в течение года. Программа разработана, мы ее сейчас выполняем. Вот так будет решен вопрос.





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