ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

18.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не под давлением и не через улицу. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей.

Глава государства приехал сюда, чтобы прежде всего пообщаться с той категорией работников, которые откликнулись на призывы в социальных сетях.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Александр Лукашенко дал ответ на требования бастующих (их собралось немало). Вопреки информации в соцсетях все, кто хотел, могли поговорить с Президентом. Никого ни в чем не ограничивали. Но слушать и слышать Президента были готовы не все.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Кстати, в тот момент, когда в Telegram-каналах писали, что глава государства улетел с МЗКТ, якобы не выдержав напора, Александр Лукашенко общался с людьми.

Евгений Пустовой подробнее.

Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Такое уже в истории Беларуси было – забастовки предприятий. Как и тогда, Президент пошел на заводы. Правда, тогда отказывались работать из-за материального недовольства. Сейчас – по политическим мотивам.

Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет»

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе


Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
МЗКТ – это бренд Беларуси. Лицо нашей «оборонки». А вот лицо тех, кто вывел людей на улицы, заретушировано Telegram-каналами и социальными сетями. Об этом Президент говорил с журналистами. Кто, как не мы, испытали на себе последствия новых призывов. Демократия – это разные мнения. Но за нашу государственную позицию нас и критикуют.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что всё там, заварушка эта – не напрасно»

Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»

Александр Лукашенко: новых выборов не будет, потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Под давлением Президент не должен принимать решения.

Президент должен найти компромисс, который бы всех устроил.

Александр Лукашенко:
Правильно! Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали не референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и Президента, и местных органов власти.

«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Диалог возможен. Коллектив протестующих, о котором писали все Telegram-каналы – МЗКТ вышел бастовать – не МЗКТ, а группа людей. Даже под лозунги можно находить взаимопонимание.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Александр Лукашенко: 
Не провоцируйте, я уже это все пережил. Я это все пережил. Переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Они: «Уходи!» Вот я сегодня ушел. Что завтра?

Выбор народа.

Александр Лукашенко:
Какой выбор? Что завтра, вы подумали?

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Евгений Пустовой:
Мы отражаем разные мнения. Кто-то выходит за идею, кто-то за деньги. Но за забастовку много не получишь, да и лозунгами на пенсию не заработаешь – думают третьи. И к ним тоже идет Президент.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет»

Александр Лукашенко: если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить

Александр Лукашенко: я вам свои полномочия по Конституции передам, но не под давлением и не через улицу

В мире рецессия. На белорусском МЗКТ даже в этот сложный период экспорт не падает. Никаких эмоций – только цифры шести месяцев 2020 года. Чистая прибыль – почти 4,7 миллиона рублей.

Евгений Пустовой:
Забастовки – это метод расшатать власть в Беларуси. Это прежде всего. Это второй пункт из методички «цветных  революций». Но еще и занять нишу. Пока, например, МЗКТ, остановит конвейер, тягачи конкурентов займут рынок.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Александр Лукашенко:
Мы уже обсуждали с россиянами вопрос приватизации МЗКТ – я отказался. Из 4,5 тысячи тогда осталось бы 2,5. Я спрашиваю: «А куда две тысячи этих девать?» – «У нас по бизнес-плану 2,5». А две тысячи на улицу? Вот что будет с инвесторами. Они с удовольствием возьмут. Скорей всего, Россия возьмет. Почему? Потому что вы делаете то, что им очень нужно для ядерных сил сдерживания. Вот и все. Поэтому думайте.

Мы прошли то, что год не выпускали, а сейчас к нам опять обратились.

Александр Лукашенко:
Правильно. Потому что они не смогли это сделать. А если бы я им отдал техническую документацию и завод? Не надо им ничего создавать на КамАЗе, вы бы корячились здесь. И не факт, что вы бы делали что-то мозговитое в этих машинах. Вы бы просто делали, может быть, корпус и гайки, а все остальное, где деньги основные, делали бы они там, у себя.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Александр Лукашенко еще раз отклонился от маршрута и направился в менее красочные цеха. На МАЗ, там тоже бастуют. Но стачки стачками, а о будущем думать надо. Первое – необходим новый цех, вернее завод по производству автобусов. Польза очевидна: городской транспорт – белорусские автобусы. Мы их не покупаем, а продаем. Это факт.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

О планах и перспективах главе государства докладывали у станков, там же он общался с рабочими. Не все бросили свои цеха, конвейеры не стоят.

Александр Лукашенко:
Подбирайте себе коллектив на будущие заводы. Деньги – я вам помогу – одолжу под нормальный процент. Подумаем, возьми проект. Сделаем вам завод и потихоньку туда будем переходить. Но только чтобы был у вас хороший коллектив, чтобы не бастовать хотели, а работать.

Евгений Пустовой:
Так близко Президент общается с людьми не впервые. Вот такие фотографии во Дворце Независимости висят на самых видных местах. Это такой президентский подход – не с трибуны, а в поля, в люди и по-мужски на самые острые темы.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Читайте также:

Президент Беларуси: «Требуйте, кричите, но только не останавливайте производства»

«Программа разработана, мы её сейчас выполняем». Александр Лукашенко на МЗКТ рассказал о поддержке многодетных семей

Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Николай Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Не под давлением и не через улицу. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как белорусская силовая система порождает садистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика