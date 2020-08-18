Заико: Лукашенко может улететь в кремлевскую больницу

– Как вам вчерашний визит Лукашенко на МЗКТ, где рабочие кричали ему «Уходи»?





– Так как Александр Григорьевич «велик и могуч», то у него пропал навык общения с людьми. Поэтому он, с одной стороны, лихорадочно вспомнил годы работы в совхозе, и решил наброситься на рабочих.





А с другой стороны, он вспомнил работу секретарем общества «Знание» в Шклове. Поэтому стал рассказывать о ситуации в мире, которая была 30 лет назад.





Вообще, я думаю, эту запись посмотрели в Кремле и сделали соответствующие выводы. Лукашенко общение с рабочими не потянул. Как оратор он выступил неудачно.





– Способны ли объявления о забастовках на ряде крупных предприятий заставить Лукашенко уйти?





– Думаю, да. У Григорьевича, на мой взгляд, есть два варианта.





Первый: он по состоянию здоровья может улететь в Москву в кремлевскую больницу. Потому что и сердце и все остальное нужно беречь. Его отлет снимет напряжение в стране. Премьер-министр Головченко будет исполнять обязанности главы государства и мягко глушить ситуацию.





Второй вариант: Лукашенко может улететь в Москву уже как председатель Совета "союзного государства". И там в Москве взять паузу.





В любом случае Лукашенко лучше уехать. Никакой перспективы у него в Беларуси уже нет.





– Думаете, Москва и будет на этом настаивать?





– Почему настаивать? Есть специалисты по такого рода действиям. Здоровье такая штука: выпил стакан воды и стало как-то не так. Я всем людям желаю здоровья. Но что касается Лукашенко – 66 лет, не может быть стопроцентного здоровья при таком психологическом напряжении.





Вы обратили внимание, что при выступлении на площади Независимости в воскресенье он пиджак свой отдал сыну? Казалось бы, ничего не значащая деталь. Да нет, ребята: ему некому больше доверять.





В общем, проблему нужно решать, нужно уезжать и уезжать красиво. Когда человек заболел, у нас его всегда жалеют.





– Почему несмотря на большие протесты и начало забастовок, номенклатура на переходит на другую сторону?





– Считает, что рано еще. С одной стороны, ты можешь слишком рано выступить – и тогда поставишь крест на карьере. А с другой стороны, выступишь слишком поздно – тогда тебя уволят новые ребята во власти.





В общем, как на танцах в сельском клубе: вы видите стоящую красивую девушку и думаете: пригласить или нет? А пока вы думаете и мнетесь – ее пригласил другой.

Так и номенклатура: стоит и колеблется.





Но думаю, потихонечку она начнет Лукашенко сдавать. Реален номенклатурный переворот.