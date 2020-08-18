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Заико: Лукашенко может улететь в кремлевскую больницу

18.08.2020 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве сделали невыгодные для Лукашенко выводы о его способности удержать ситуацию в Беларуси под контролем, заявил «Белорусскому партизану» руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Заико: Лукашенко может улететь в кремлевскую больницу
Лукашенко на площади Независимости 16 августа
– Как вам вчерашний визит Лукашенко на МЗКТ, где рабочие кричали ему «Уходи»?

– Так как Александр Григорьевич «велик и могуч», то у него пропал навык общения с людьми. Поэтому он, с одной стороны, лихорадочно вспомнил годы работы в совхозе, и решил наброситься на рабочих.

А с другой стороны, он вспомнил работу секретарем общества «Знание» в Шклове. Поэтому стал рассказывать о ситуации в мире, которая была 30 лет назад.

Вообще, я думаю, эту запись посмотрели в Кремле и сделали соответствующие выводы. Лукашенко общение с рабочими не потянул. Как оратор он выступил неудачно.

– Способны ли объявления о забастовках на ряде крупных предприятий заставить Лукашенко уйти?

– Думаю, да. У Григорьевича, на мой взгляд, есть два варианта. 

Первый: он по состоянию здоровья может улететь в Москву в кремлевскую больницу. Потому что и сердце и все остальное нужно беречь. Его отлет снимет напряжение в стране. Премьер-министр Головченко будет исполнять обязанности главы государства и мягко глушить ситуацию. 

Второй вариант: Лукашенко может улететь в Москву уже как председатель Совета "союзного государства". И там в Москве взять паузу.

В любом случае Лукашенко лучше уехать. Никакой перспективы у него в Беларуси уже нет.

– Думаете, Москва и будет на этом настаивать?

– Почему настаивать? Есть специалисты по такого рода действиям. Здоровье такая штука: выпил стакан воды и стало как-то не так. Я всем людям желаю здоровья. Но что касается Лукашенко – 66 лет, не может быть стопроцентного здоровья при таком психологическом напряжении.

Вы обратили внимание, что при выступлении на площади Независимости в воскресенье он пиджак свой отдал сыну? Казалось бы, ничего не значащая деталь. Да нет, ребята: ему некому больше доверять. 

В общем, проблему нужно решать, нужно уезжать и уезжать красиво. Когда человек заболел, у нас его всегда жалеют. 

– Почему несмотря на большие протесты и начало забастовок, номенклатура на переходит на другую сторону?

– Считает, что рано еще. С одной стороны, ты можешь слишком рано выступить – и тогда поставишь крест на карьере. А с другой стороны, выступишь слишком поздно – тогда тебя уволят новые ребята во власти. 

В общем, как на танцах в сельском клубе: вы видите стоящую красивую девушку и думаете: пригласить или нет? А пока вы думаете и мнетесь – ее пригласил другой. 
Так и номенклатура: стоит и колеблется. 

Но думаю, потихонечку она начнет Лукашенко сдавать. Реален номенклатурный переворот. 
 
 
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В Москве сделали невыгодные для Лукашенко выводы о его способности удержать ситуацию в Беларуси под контролем, заявил «Белорусскому партизану» руководитель...
 
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