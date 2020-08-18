лектронный обмен таможенными документами с Белорусской железной дорогой планируют ввести по всей стране, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Эксперимент начался в апреле в трех пунктах таможенного оформления: «Полоцк», «Молодечно» и «Колядичи». Программное обеспечение, посредством которого таможенные органы реализуют электронный обмен с БЖД, прошло успешные испытания.

«Теперь электронный документооборот используется при перевозках в двустороннем сообщении Беларусь — Латвия и Беларусь — Литва в шести республиканских и трех ведомственных пунктах таможенного оформления по всей стране. Также начат тестовый обмен в отношении перевозок на польском направлении через ПТО «Брест-Восточный», «Брузги-1», «Свислочь». Взаимодействие на основе электронного документооборота планируется расширить на всю страну», — отметили в ГТК.

Реализация проекта позволяет организовать совместную работу таможенных органов и Белорусской железной дороги исключительно в электронном виде, без проставления отметок на бумажных документах. Как подчеркнули в ГТК, это положительно сказывается на процессе таможенного оформления и сокращает время взаимодействия с БЖД.