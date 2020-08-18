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Александр Лукашенко 18 августа по телефону пообщался с Владимиром Путиным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 августа по телефону пообщался с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российский лидер рассказал белорусскому коллеге о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 августа по телефону пообщался с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российский лидер...
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