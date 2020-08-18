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Александр Лукашенко 18 августа по телефону пообщался с Владимиром Путиным

18.08.2020 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 августа по телефону пообщался с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Российский лидер рассказал белорусскому коллеге о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.  

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 августа по телефону пообщался с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Российский лидер...
 
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