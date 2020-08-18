Как передать? Активисты собрали 2,6 млн долларов для пострадавших белорусов

Активисты планировали собрать 30 тысяч долларов, но в итоге собрали 2 млн фунтов стерлингов (больше 2,6 млн долларов), и сбор средств продолжается.





поговорила с Алексеем Леончиком о том, как и кому именно они будут передавать деньги в Беларусь и отчитываться о своей работе. Русская служба Би-би-сио том, как и кому именно они будут передавать деньги в Беларусь и отчитываться о своей работе.









фото: Фейсбук





Би-би-си: Вам удалось собрать 2 миллиона фунтов стерлингов пожертвований за считанные дни. Вас это удивляет?





Алексей Леончик: Для меня это стало шоком, что люди настолько доверяют. Я думаю, сыграло роль, что у Bу_help [кампания по сбору средств в помощь пострадавшим и задержанным в ходе протестов в Беларуси - ред.] есть уже репутация в таких вещах.





Мы уже собирали деньги на выплаты штрафов в 2017 году, когда в Беларуси митинговали против введения налога на тунеядство, и в 2019 году, когда были протесты против интеграции Беларуси с Россией.





Но тогда мы собрали около 50 тысяч долларов, сейчас это совсем другой порядок цифр.









фото "Белорусский партизан"

- Кто и как будет контролировать, что эти деньги уйдут именно в Беларусь?





- Конечно, я не буду переводить эти деньги с личного счета, потому что это другой порядок цифр. Я собираюсь зарегистрировать фонд в Великобритании, перевести деньги на счет этого фонда и делать все выплаты уже от имени фонда.





Как именно переводить деньги в Беларусь - пока остается под вопросом, потому что прямые перечисления в Беларусь возможны, но лично я вполне могу представить, что любимое мое государственное телевидение Беларуси решит подогнать это под финансирование массовых беспорядков.





Наша задача - не навредить людям, которые уже пострадали на митингах, и не допустить, чтобы их еще в чем-нибудь обвинили.





- То есть вы собрали деньги, но пока сами не знаете, как передавать?









- Мы представляем, каким образом они будут распределяться. Если дело касается штрафов, мы платим штрафы на счет. Люди присылают квитанции, мы эти квитанции оплачиваем. Мы не передаем никому деньги наличными.





Что касается компенсации за ранения, мы пока разрабатываем подход.





- Финансовое положение оштрафованных и раненных будет учитываться? Ведь кто-то может и самостоятельно штраф оплатить?





- Это хороший вопрос. Но мы вообще его не обсуждали. Я поговорю с коллегами. Наверное, нет, потому что мы просто физически не сможем учитывать все обстоятельства и погрязнем в проверке документов.





- Как вы проверяете информацию о тех людях, которые обращаются к вам за помощью?





- Мы сами ее не проверяем. Но есть списки, которые составляют белорусские правозащитники. Они ведутся довольно централизованно. Они смотрят, проходил ли этот человек по их спискам, если надо - просят дополнить документацию.





Многие люди присылают недостаточно документов или вообще не те документы. Это сильно тормозит обработку заявок.





- А как можно проконтролировать, что вы действительно переведете все деньги в фонд и отправите их в Беларусь, а не, условно, купите себе дом в Лондоне?





- Я понимаю, что та отчетность, которая у нас сейчас есть - ее будет недостаточно. Одно дело потратить 50 тысяч долларов, другое - два миллиона фунтов.





Но если эти деньги будут лежать на счетах фонда, то все переводы и платежи будут находится под присмотром местных налоговых органов, которые в любой момент смогут запросить отчетность, и мы ее будем обязаны предоставить.





Это будет уже другой уровень транспарентности.





Естественно, я готов гарантировать, что деньги отправятся по назначению, своим именем.









фото "Белорусский партизан"

Кто и как еще помогает пострадавшим белорусам

By_help - не единственные, кто оказывает помощь пострадавшим белорусам.





В самой Беларуси сбор средств ведет проект ИМЕНА, который собирает деньги для лечения и реабилитации людей, пострадавших во время митингов.





Российский художник Артем Лоскутов продал свою картину "Беларусь" за три миллиона рублей, пообещав отдать половину на нужды белорусов.









Недавно созданный телеграм-канал "Бесплатная Помощь Пострадавшим Беларусь 2020" предлагает людям юридическую и медицинскую помощь безвозмездно.

В Литве организована общественная кампания под названием "Freedom first. Go, Belarus!", на 17 августа 2020 года они собрали 5,5 тыс. евро.



