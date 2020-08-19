﻿ Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Беларуси

19.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.





«Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными», — заявила она.

По словам Тихановской, люди, которые вышли на улицы белорусских городов с целью защитить свои голоса, были «жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть». «Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов», — сказала она.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине определились зерноуборочные экипажи, достигшие намолота в 2000 и более тонн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика