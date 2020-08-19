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Беларусь потеряла $500 000 000, потому что люди вышли на протест из-за «победы» Лукашенко

19.08.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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После того, как 9 августа ЦИК предварительно объявил, что Лукашенко набрал 80% на выборах, Беларусь захватили протесты. И если сейчас акции действительно мирные, в первые три дня демонстрантов разгоняли дубинками, резиновыми пулями, водометами и свето-шумовыми гранатами. А когда война закончилась, люди начали бастовать на предприятиях – сейчас многие заводы в знак протеста не делают свою выработку. 

В итоге ущерб от протестов составил не менее 500 миллионов долларов, а отсроченный исчисляется миллиардами. Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1» со ссылкой на помощника президента Валерия Бельского.

«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны. Большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках страны, которые потеряли конкуренты в ковидный период. «Амкодор», например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза. И ставит задачу дать до конца года 200%», – прозвучало в эфире. 

Почему уже 11 дней власть не хочет слышать простых людей, в эфире не уточнили. 
 

 
 
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После того, как 9 августа ЦИК предварительно объявил, что Лукашенко набрал 80% на выборах, Беларусь захватили протесты. И если сейчас акции действительно мирные, в...
 
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