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Боятся: Погранкомитет отказал во въезде 17 иностранным журналистам

19.08.2020 17:53 — Разное |  
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Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам

"18 августа в Национальном аэропорту "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении ГПК.

В сообщении отмечается, что иностранные журналисты намеревались попасть на территорию Беларуси под видом обычных туристов. ГПК заявил, что вскрыл их "истинные намерения".

"Все они рассказывали, что в нашей стране их интересует исключительно посещение различных достопримечательностей, однако обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличной валюты раскрывали истинные намерения, противоречащие белорусскому законодательству", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, накануне ГПК подтвердил, что на фоне складывающейся в стране ситуации сохраняется "очень внимательное отношение" к иностранцам, которые хотят въехать на территорию страны.

"Сегодня ситуация на границе спокойная, все пункты пропуска работают. Но в связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании сохраняется очень внимательное отношение к гражданам иностранных государств, которые хотели бы въехать на территорию Республики Беларусь", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГПК Антон Бычковский, комментируя сообщения в соцсетях об отказе во въезде порядка 20 иностранцам в аэропорту Минска.

"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил Бычковский. 

Он пояснил, что отказ во въезде выносится на основании ст.30 закона Беларуси "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Он напомнил, что об усилении погранконтроля ГПК сообщал накануне проведения президентских выборов. "Это нормальная международная практика, когда контроль за въездом в страну усиливается в период важных социальных и политических кампаний", - добавил представитель ГПК.

Как сообщалось, президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа, с тех пор продолжаются массовые акции протеста. В ходе беспрецедентного по своей жестокости силового подавления акций 9-11 августа были задержаны около 7 тыс. человек, несколько сот госпитализированы.

Как минимум один человек погиб на акции протеста, еще двое - после задержания. К настоящему времени десятки задержанных еще остаются за решеткой .

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам
 
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