﻿ Обновленный Kia Rio приедет к нам в сентябре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновленный Kia Rio приедет к нам в сентябре

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российский офис Kia рассекретил обновленный седан Rio, который является одним из самых продаваемых автомобилей на территории Таможенного союза. Белорусский импортер заявил, что модель приедет к нам уже 7 сентября. Известны и цены — от 27,6 тысячи рублей.

Обновленный Kia Rio приедет к нам в сентябре

То, что Rio вскоре обновится, стало ясно после рестайлинга Hyundai Accent, с которым бюджетный Kia разделяет платформу. Кроме того, недавно на рынке появились новые Skoda Rapid и Volkswagen Polo, сохранившие платформу и двигатели от предшественников. В общем, в бюджетном В-сегменте в 2020 году жарковато. За экстерьер Rio'2021 отвечал вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон.

Обновленный Kia Rio приедет к нам в сентябре

Rio сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Среди отличий можно отметить более рельефные бамперы, другую оптику и переделанную решетку радиатора. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Под капотом изменений никаких, а это значит, нас ждут 1,4 и 1,6-литровые бензиновые двигатели и исключительно 6-ступенчатые коробки передач («механика» или классический «автомат»).

Kia Rio IV Premium, 2018 г.в., 16 000 км
коричневый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
33 314 р.
13 500$ / 11 356€
Kia Rio I, 2001 г.в., 220 000 км
серебристый, универсал, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
5799 р.
2350$ / 1977€
Kia Rio III, 2014 г.в., 75 000 км
серый, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
18 755 р.
7600$ / 6393€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский офис Kia рассекретил обновленный седан Rio, который является одним из самых продаваемых автомобилей на территории Таможенного союза. Белорусский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Беларуси бесплатного сделать ЭКО: правительство утвердило список медучреждений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика