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Обновленный Kia Rio приедет к нам в сентябре
Источник материала: Onliner
Российский офис Kia рассекретил обновленный седан Rio, который является одним из самых продаваемых автомобилей на территории Таможенного союза. Белорусский импортер заявил, что модель приедет к нам уже 7 сентября. Известны и цены — от 27,6 тысячи рублей.
То, что Rio вскоре обновится, стало ясно после рестайлинга Hyundai Accent, с которым бюджетный Kia разделяет платформу. Кроме того, недавно на рынке появились новые Skoda Rapid и Volkswagen Polo, сохранившие платформу и двигатели от предшественников. В общем, в бюджетном В-сегменте в 2020 году жарковато. За экстерьер Rio'2021 отвечал вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон.
Rio сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Среди отличий можно отметить более рельефные бамперы, другую оптику и переделанную решетку радиатора. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Под капотом изменений никаких, а это значит, нас ждут 1,4 и 1,6-литровые бензиновые двигатели и исключительно 6-ступенчатые коробки передач («механика» или классический «автомат»).
коричневый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
серебристый, универсал, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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Российский офис Kia рассекретил обновленный седан Rio, который является одним из самых продаваемых автомобилей на территории Таможенного союза. Белорусский...
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