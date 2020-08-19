Обновленный Kia Rio приедет к нам в сентябре

Источник материала: Onliner

Российский офис Kia рассекретил обновленный седан Rio, который является одним из самых продаваемых автомобилей на территории Таможенного союза. Белорусский импортер заявил, что модель приедет к нам уже 7 сентября. Известны и цены — от 27,6 тысячи рублей.





То, что Rio вскоре обновится, стало ясно после рестайлинга Hyundai Accent, с которым бюджетный Kia разделяет платформу. Кроме того, недавно на рынке появились новые Skoda Rapid и Volkswagen Polo, сохранившие платформу и двигатели от предшественников. В общем, в бюджетном В-сегменте в 2020 году жарковато. За экстерьер Rio'2021 отвечал вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон.





Rio сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Среди отличий можно отметить более рельефные бамперы, другую оптику и переделанную решетку радиатора. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Под капотом изменений никаких, а это значит, нас ждут 1,4 и 1,6-литровые бензиновые двигатели и исключительно 6-ступенчатые коробки передач («механика» или классический «автомат»).