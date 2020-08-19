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СК опубликовал видео «для тех, кто считает, что на протесты выходят только мирные граждане»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любопытный ролик, что называется, «к размышлению», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фото- и видеокадрах некий человек, который был замечен в разное время в разных местах, но при весьма схожих обстоятельствах.
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Новости Беларуси. Любопытный ролик, что называется, «к размышлению», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фото- и видеокадрах некий человек, который...
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