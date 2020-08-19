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СК опубликовал видео «для тех, кто считает, что на протесты выходят только мирные граждане»

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любопытный ролик, что называется, «к размышлению», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

СК опубликовал видео «для тех, кто считает, что на протесты выходят только мирные граждане»

На фото- и видеокадрах некий человек, который был замечен в разное время в разных местах, но при весьма схожих обстоятельствах.   

Подробности в видеоматериале.

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Новости Беларуси. Любопытный ролик, что называется, «к размышлению», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   На фото- и видеокадрах некий человек, который...
 
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