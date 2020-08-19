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Александр Медведь: «Мне очень обидно, что подстрекают нашу молодёжь, чтобы она бегала по улицам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Своим мнением о происходящем в стране с программой Новости «24 часа» на СТВ поделился известный советский и белорусский спортсмен, человек, который носит титул лучшего борца вольного стиля XX века, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.
Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:
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Новости Беларуси. Своим мнением о происходящем в стране с программой Новости «24 часа» на СТВ поделился известный советский и белорусский спортсмен, человек,...
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