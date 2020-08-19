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Персона нон грата: Лукашенко невыездной. Литва запретила въезд и еще 31 белорусскому чиновнику
Источник материала: Партизан
Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко и 31 белорусского чиновника в список невъездных.
Об этом сообщает
Соответствующий список передали на утверждение в МВД Литвы.
Глава литовского МИД Линас Линкявичюс не стал раскрывать имена других чиновников, попавших под санкции, отметив только, что в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Беларуси.
Линкявичюс заявил, что Литва поддерживает «решимость Европейского Совета» ввести санкции против «тех, кто применял насилие и чрезмерную силу» в отношении участников протестов в Беларуси, «против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, а также против тех, кто фальсифицировал выборы».
(перевод
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Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко и 31 белорусского чиновника в список невъездных.
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