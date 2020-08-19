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Белорусская федерация мотоциклетных видов уведомила Министерство спорта, что отказывается от использования государственной символики

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские мотоциклисты возмущены произошедшим в стране насилием и считают это должностным преступлением силовиков.

До сих пор МВД не объяснило, чем были вызваны такие действия в отношении мотоциклистов. Байкеры обратились к властям письменно.

Первые дни протестов после выборов президента запомнились жесткими задержаниями и избиениями граждан по всей стране. В один из вечеров сильно досталось байкерам — их "снимали" с мотоциклов, многих задерживали. В сеть попало видео брутального задержания в Уручье шестерых мотоциклистов, среди которых были три девушки. После этого байкеров взяли под стражу.

"Вчера мы направили в Минспорта Беларуси уведомление о том, что занимаем активную гражданскую позицию и до выполнения выставленных требований наши спортсмены не будут использовать государственную символику. С логотипа были убраны цвета государственного флага", — рассказал AUTO.TUT.BY Илья Клименок, председатель Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта.

Илья Клименок отметил, что их федерация политически нейтральна, но требует выполнения законных гражданских прав как своих членов, так и всех граждан страны, они касаются прекращения насилия в отношении белорусов и наказании виновных в совершенном насилии.

Открытое обращение об этом опубликовано на сайте Белорусской федерация мотоциклетных видов спорта
 
 
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Белорусские мотоциклисты возмущены произошедшим в стране насилием и считают это должностным преступлением силовиков.
 
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