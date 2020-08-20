Глава МИД заявил, что на его семью оказывается анонимное давление

Источник материала: Onliner

Министр считает, что страна переживает самый сложный этап в своей новейшей истории, речь идет о сохранении государственности. «К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности», — говорится в заявлении Макея в адрес белорусских дипломатов.

«Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно. <…> К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности».

Макей пишет, что все дипломаты — патриоты, прекрасно образованные, талантливые и неравнодушные люди: «Поэтому, понятно, что все мы принимаем происходящее близко к сердцу и остро переживаем за свой народ и Отечество. Эти события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие.

Все мы за то, что называется емким белорусским словом „людскасць“. „А вы за белых или за красных?“ Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается.

Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием „демократия“. За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами.

Единицы, наверное, спасуют. Но в целом „спасибо“ запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас — тех, кто действительно хотел бы добра Родине.

Макей попросил не забывать свое профессиональное призвание: «Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней. А ведь наши люди, наша страна этого не заслуживают. Пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее. Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не „красный“ или „белый“.

Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете. В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут».

Полный текст обращения министра здесь .