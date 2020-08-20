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Бывшие сотрудники БТ заявили о создании альтернативной онлайн-платформы
20.08.2020 12:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: baj.by
Несколько десятков телевизионщиков утром 20 августа встали с плакатами вдоль проспекта Независимости и скандировали: «Жыве Беларусь».
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, в целом атмосфера на акции спокойная. Между тем все подходы к зданию Белтелерадиокомпании, как и вчера, перекрыты.
Также бывшие сотрудники БТ заявили о создании альтернативной телевидению онлайн-платформы.
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Несколько десятков телевизионщиков утром 20 августа встали с плакатами вдоль проспекта Независимости и скандировали: «Жыве Беларусь».
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