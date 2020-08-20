Бывшие сотрудники БТ заявили о создании альтернативной онлайн-платформы

Источник материала: Ежедневник

фото: baj.by

Несколько десятков телевизионщиков утром 20 августа встали с плакатами вдоль проспекта Независимости и скандировали: «Жыве Беларусь».

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, в целом атмосфера на акции спокойная. Между тем все подходы к зданию Белтелерадиокомпании, как и вчера, перекрыты.

Также бывшие сотрудники БТ заявили о создании альтернативной телевидению онлайн-платформы.