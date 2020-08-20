 Самые продаваемые модели iPhone в 2020 году — ТОП-6

Источник материала: 21.by

Стать обладателем американского смартфона Apple хочет чуть ли не каждый второй. Привлекает, что Айфоны живучи и служат очень долго без поломок, тогда как китайские флагманы нередко выходят из строя уже через пару лет не слишком активного пользования. Мы привыкли считать, что все эппловские телефоны стоят слишком дорого, чтобы их мог купить каждый. Но в сегодняшнем рейтинге самых продаваемых моделей это утверждение будет опровергнуто. И среди американских смартфонов можно найти вполне бюджетные, нужно только знать, где искать. Смотрите интересные модели в каталоге интернет-магазина «5 звезд»:https://5zv.by/phones/apple.

iPhone XR

Бьет все рекорды. Продано 46,3 млн штук на конец 2019 года. Эту модель поклонники Эппл ждали с особым трепетом.

Корпус из стекла и металла шести ярких цветов — коралловый, синий, черный, желтый, красный, белый, большой дисплей (диагональ 6,1 дюйма), неплохая оптика — вот что отличает этот аппарат от других яблок. Прибавим сюда 6-ядерный производительный процессор и довольно емкий аккумулятор (2940 мА/ч). Вот и все преимущества iPhone XR. Почему именно этот аппарат бьет все рекорды по продажам, когда iPhone X существенно дешевле, при этом по многим параметрам лучше — непонятно.

iPhone 11

37,3 млн штук продано на конец 2019 года. Почему так много — те, кто записал себя в ряды хейтеров яблочных смартфонов, искренне недоумевают: чем аппараты Эппл так привлекают.

По многим показателям они отстают от китайцев. И если те же сяоми или хуавеи служат 2, от силы 3 года, а потом начинают безбожно ломаться, то Айфоны примерно через такое же время устаревают, перестают обновляться, да и вообще с ними возникает масса проблем. Разве что купить iPhone для «похвастаться, что у тебя есть деньги» на такую дорогую, но, как выясняется в процессе пользования, ненужную игрушку.

Однако поклонников Apple с каждым годом становится все больше, поэтому говорить о неудачности той или иной модели точно не приходится — всегда найдется тот, кому очередной яблочный гаджет придется по вкусу.

Какие плюс выделяют пользователи у iPhone 11:

● качественная оптика;

● неплохая производительность;

● автономность;

● экран с адекватной цветопередачей;

● хороший звук.

iPhone 11 Pro Max

По всем параметрам крут, но дорог. На конец 2019 года продано 17,6 миллиона аппаратов.

iPhone 11 Pro Max реально тяжелый смартфон. В руке он лежит уверенно, напоминая по ощущения увесистый кирпич (вес 226 г), правда не такой толстый и не шершавый. Гаджеты в зеленом цвете пользователи расхватывали на ура — смотрятся они и правда стильно.

Чем аппарат привлекает:

● классным дисплеем — Super Retina XDR;

● громкими динамиками;

● мощным шустрым процессором — игры на любых настройках летают;

● аккумулятором емкостью почти 4 000 мА*ч.

Защита IP68 тоже привлекает многих, хотя за такую сумасшедшую цену (более 1300 американских долларов) можно приобрести парочку влагопылеударозащищенных смартфонов с ненамного худшими характеристиками, а кое в чем даже лучшими. Согласитесь, как-то несерьезно такому дорогому гаджету иметь всего 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной (в минимальной комплектации).

iPhone 8

На конец 2019 года продано 17,4 миллиона аппаратов. Смартфон получился компактным и довольно интересным, правда, говорить о каком-то невероятном дизайне не приходится — все чинно, благородно, по-эппловски.

Чем гаджет приглянулся покупателям:

● 6-ядерный процессор Apple A11 Bionic;

● встроенная память 64 / 256 Гб;

● неплохая оптика — 7 Мп фронталка и 12 Мп тыловая;

● компактные размеры — диагональ экрана всего 4,7 дюйма;

● беспроводная зарядка;

● сканер отпечатка пальца.

А вот оперативной памяти всего 2 Гб, аккумулятор тоже подкачал — его емкость 1821 мА*ч, NFC есть, но только для Apple Pay , собственно, как и у всех яблочных смартфонов.

iPhone 11 Pro

Еще один аппарат 11 серии. Презентация модели состоялась в сентябре 2019 года. На конец 2020 года было продано 15,5 миллионов аппаратов. Заметим, что приставка Pro до этой модели никогда не добавлялась к iPhone.

Чем же хорош этот про-гаджет:

● 4 Гб оперативки;

● 64 / 256 / 512 Гб внутренней памяти;

● 3 тыловых камеры — широкоугольная, сверхширокоугольная, телеобъектив;

● хороший аккумулятор — чуть больше 3000 мА*ч.

Поклонники ожидали что-то более футуристичное, однако гаджет получился классическим — если бы не брендовое изображение, можно легко спутать с каким-нибудь другим телефоном.

Стоит смартфон порядка 1300 американских долларов. Ради того, чтобы понтануться среди друзей и знакомых или же просто поймать завистливые взгляды прохожих, купить точно стоит.

iPhone SE

И на закуску модель по самой демократичной цене, какую только можно найти в продаже в 2020 году. Понятно, что за 163 американских доллара не купишь современный гаджет с кучей полезных плюшек и гигантской батареей. Про защиту от ударов, воды и пыли придется забыть. Объем внутренней памяти по меркам 2020 года просто карликовый — 16/64 Гб. Процессор двухъядерный с тактовой частотой 1,84 ГГц, а оперативки всего 2 Гб.

Но, если вы — фанат яблока, вот только не можете позволить купить себе супер-дорогой флагман, обратите внимание на эту модель. 85% пользователей, которые оставили отзыв на яндекс.маркете, рекомендуют приобрести такой телефон. А среди плюсов отмечают следующее:

● симпатичный внешний вид — корпус выполнен из стекла и алюминия;

● 12-мегапиксельную тыловую камеру;

● довольно шустрый процессор.

Однако технические характеристики сего гаджета откровенно слабоваты — такие же у дешевых китайских смартфонов. Но, если очень хочется приобщиться к сообществу Эппл, то, вероятно, стоит купить этот телефон.

В интернет-магазине «5 звезд» представлены Айфоны разных моделей. Загляните в каталог и выберете то, что вам по душе. Рекомендуем присмотреться к https://5zv.by/iphone-11-pro-64gb. А если попадете на скидку, цена вас точно порадует.