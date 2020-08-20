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Житель Гродно украл из костела ящик с пожертвованиями – видео
21.08.2020 12:38 — Разное |
Кража в Фарном костеле Гродно произошла утром 19 августа. 32-летний гродненец пришел в костел и украл оттуда ящик с пожертвованиями. В момент кражи в ящике находилось около 300 рублей, которые собрали прихожане.
Они же и заметили пропажу ящика с пожертвованиями и сообщили об этом в милицию. Правоохранители посмотрели видео с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Вскоре мужчину задержали, деньги потратить он не успел.
"Сейчас действиям молодого человека дана правовая оценка, ранее он был судим за совершение грабежа", – рассказали в УВД Гродненского исполкома.
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Мужчина вошел в здание костела, взял ящик и вышел как ни в чем не бывало. Как это было – смотрите на видео с камеры наблюдения.
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