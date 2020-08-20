«У Тихановской украли голоса — Лукашенко не может считаться президентом»

Интернет-платформы по подсчету голосов: На президентских выборах фальсификации обнаружены на каждом третьем избирательном участке





Созданные волонтерами интернет-проекты для подсчета и верификации голосов на президентских выборах — «Голос», «Зубр» и «Честные люди» — 20 августа опубликовали итоговый отчет.

«По результатам полученных и обработанных официальных участковых протоколов и фотографий бюллетеней можно утверждать: выборы недействительны, поскольку фальсификации были обнаружены на каждом третьем избирательном участке; итоговые данные, озвученные ЦИК, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов; Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом Беларуси, а большое количество голосов, отданных за Светлану Тихановскую, украдены участковыми комиссиями», — говорится в отчете.

Активисты обработали итоговые протоколы 1.310 избирательных участков из 5.767 по всей Беларуси (22,7%) и сравнили данные из них с фотографиями бюллетеней избирателей, отправленных через платформу «Голос».

По состоянию на 18 августа, через платформу были отправлены более 550 тыс. фотографий бюллетеней. Авторы отчета сообщают о фальсификациях как минимум на 30% участков.

Около 95% подтвержденных пользователей «Голоса» сделали свой выбор в пользу Тихановской, против всех — менее 2%, за каждого из остальных кандидатов, включая Лукашенко, — менее 1%.

Наибольшую долю избирателей всем трем платформам удалось покрыть в столице (66%) и Минской области (37%), наименьшую — в Гомельской области (18%).

«На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось», — подчеркивается в отчете.

По тем протоколам, которые удалось получить и обработать, Тихановская набрала более 81% от всего итогового количества голосов, озвученных в ее пользу Центризбиркомом — 471,7 тыс. из 588,6 тыс. озвученных. Таким образом, по протоколам, которые активистам и наблюдателям получить не удалось, она должна набрать оставшуюся часть голосов — 116,9 тыс.

«При честном подсчете голосов мы не наблюдали бы такой перекос, — уверены авторы отчета. — То есть на оставшихся необработанных участках (4.457) за Тихановскую должно было проголосовать в среднем по 26 человек, что выглядит нереалистично, так как на уже обработанных участках за нее голосовало в среднем по 360 человек».

По данным трех платформ, на 59% избирательных участков в Минске у Тихановской в сумме больше голосов по протоколам, чем на 100% участков в столице по итоговым данным ЦИК. По мнению составителей отчета, это значит, что в действительности за кандидата в Минске проголосовало больше людей, чем озвучил ЦИК, и итоговые официальные данные никак не связаны с протоколами голосования.

Имеющиеся у них данные по Минской области также не совпадают с официальными. Согласно ЦИК, за Тихановскую избиратели отдали 115,3 тыс. голосов на всех 993 участках области. При этом, на 257 участках, протоколы которых оказались в распоряжении платформы «Голос» (26% от всех участков области), за Тихановскую отдано 114,6 тыс. голосов, или 99,3% от числа, озвученного ЦИК по региону. То есть на оставшиеся 74% участков остается всего 0,7% голосов.

Участники интернет-проектов заявляют, что итоговые результаты выборов в целом сведены неверно, Александр Лукашенко на мог набрать 80,1% голосов избирателей страны.

Согласно имеющимся 1.310 протоколов УИК в целом по ним действующий глава государства набрал около 62% голосов. Но и этот результат, уверены активисты, не может считаться достоверным при наличии выявленных фальсификаций на избирательных участках.

Сопоставление данных из официальных протоколов УИК с фотографиями бюллетеней на платформе «Голос» привело к обнаружению фальсификаций на минимум 400 участках.

По официальным данным на 1.115 участках победу одержал Лукашенко, на 195 — Тихновская. «Это значит, если верить ЦИК, то на оставшихся 4.457 участках Тихановская набирает в среднем всего 2,97% голосов. Лукашенко же получает фантастические 88,85%, — говорится в отчете. — Получается, что (если допустить, что данные ЦИК правдивы) совершенно случайные 1.310 протоколов, которые к нам попали, абсолютно уникальны и кардинально отличаются от остальных».

Также платформа «Зубр» имеет данные о нарушениях с более чем 1,4 тыс. участков от независимых наблюдателей. Речь о несовпадении количества проголосовавших, недопуске на участки наблюдателей, несоблюдении сроков вывешивания протоколов, непрозрачном подсчете голосов и принуждению к участии в голосовании.

По данным Центризбиркома, на прошедших 9 августа президентских выборах за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%.