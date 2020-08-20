Премьер-министр: из 650 тысяч работников, задействованных в реальном секторе, не работают 360 человек

Источник материала: Onliner

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ заявил, что сегодня в стране около 650 000 человек работают в реальном секторе экономики на крупных предприятиях. По его словам, сегодня по тем или иным причинам к работе не приступили примерно 360 человек.

Премьер-министр также сообщил, что правительство ежедневно мониторит ситуацию, а все крупные предприятия сейчас работают. На вопрос журналиста о снижении объемов производства на «Беларуськалии» Головченко ответил, что шахтеры исторически были политически активными, поэтому на них целенаправленно было оказано воздействие, однако теперь все хорошо.

— Действительно, 3—4 дня назад ситуация была достаточно напряженная. Создавались стачкомы, еще что-то. Я ознакомился с обстановкой, было принято решение: объяснить людям, что им предлагают и куда их зовут — на одной чаше весов, а на другой — то, что они имеют: высокооплачиваемый труд с социальным пакетом. Когда сошли эмоции и люди поняли, куда их зовут и что предлагает государство, ситуация изменилась кардинально: все рудоуправления работают практически в режиме новой загрузки, — сказал Головченко.

(будет дополнено)