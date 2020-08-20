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США призвали Беларусь принять посредничество ОБСЕ для урегулирования политического кризиса

20.08.2020 22:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Соединенные Штаты вдохновлены демонстрацией мирного самовыражения белорусского народа, который стремится определить свое собственное будущее», — заявил госсекретарь США Майк Помпео. Текст заявления распространила пресс-служба Госдепартамента.

США призвали Беларусь принять посредничество ОБСЕ для урегулирования политического кризиса
1 февраля состоялся визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео / Фото пресс-службы президента

Помпео отметил, что США остаются приверженцами суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также поддерживают «стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и свой собственный путь, свободный от внешнего вмешательства».

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями в ходе президентских выборов и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернета и жестокое обращение с задержанными, — сказал госсекретарь. — Мы призываем к немедленному освобождению тех, кто был несправедливо задержан, и составлению отчета о пропавших без вести».

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки поддерживают свободные и справедливые выборы, которые отражали бы волю белорусского народа.

«Выборы 9 августа не соответствовали этому стандарту, — сказал он. — Беларусь, как и Соединенные Штаты, является членом ОБСЕ, которая поддерживает эти стандарты (проведения выборов. — БелаПАН.). Мы настоятельно призываем правительство Беларуси принять предложение председательства ОБСЕ о содействии диалогу и вовлечении всех заинтересованных сторон. Мы поддерживаем международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий».

Госсекретарь США призвал правительство Беларуси вести диалог с белорусским обществом, в том числе через недавно созданный Координационный совет.

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«Соединенные Штаты вдохновлены демонстрацией мирного самовыражения белорусского народа, который стремится определить свое собственное будущее», — заявил...
 
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