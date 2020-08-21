В Омск для спасения Навального прибыли московские специалисты

В Омск, где находится тяжелобольной один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, прибыли врачи из Москвы.

Как отмечает пресс-служба больницы скорой помощи №1 Омска, в настоящее время «проходит совместное с московскими специалистами обследование Алексея Навального. Проходит расширенный консилиум».