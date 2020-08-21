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В Омск для спасения Навального прибыли московские специалисты

21.08.2020 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Омск, где находится тяжелобольной один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, прибыли врачи из Москвы.

Как отмечает пресс-служба больницы скорой помощи №1 Омска, в настоящее время «проходит совместное с московскими специалистами обследование Алексея Навального. Проходит расширенный консилиум».

Кто именно прибыл не сообщается. Однако накануне в БСМП говорили, что ждут анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов из таких известных российских медицинских центров, как НМХЦ им. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. Бурденко.

 
 
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В Омск, где находится тяжелобольной один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, прибыли врачи из Москвы.
 
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