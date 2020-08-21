Меркель объяснила, почему лидеры ЕС обсуждают ситуацию в Беларуси с Путиным

















"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", – сказала канцлер.





Она отметила, что во время разговора с Путиным лидеры высказывают четкую позицию: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.





“Что касается ситуации в Беларуси, то от России мы ожидаем откровенного и искреннего диалога с Европейским Союзом, с Германией и Францией, а также эффективного посредничества. Мы предложили, чтобы ОБСЕ участвовала в посредничестве. Россия за это”, — в свою очередь написал президент Франции Эмануэль Макрон в своем Твиттер.





Со ссылкой на российских чиновников появляются сообщения, что Лукашенко согласился на диалог. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов». Интервью было показано в эфире телеканала «Россия 1», а расшифровка фрагмента интервью появилась на сайте МИДа. Однако пока "готовностью к диалогу" белорусских властей можно назвать только в возбуждение уголовного дела в отношении Координационного совета.











