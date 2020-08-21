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Меркель объяснила, почему лидеры ЕС обсуждают ситуацию в Беларуси с Путиным

21.08.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры европейских государств обсуждали ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что белорусский президент Александр Лукашенко не захотел вести с ними диалог. Об этом 20 августа на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Укринформ".





"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", – сказала канцлер.

Она отметила, что во время разговора с Путиным лидеры высказывают четкую позицию: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

“Что касается ситуации в Беларуси, то от России мы ожидаем откровенного и искреннего диалога с Европейским Союзом, с Германией и Францией, а также эффективного посредничества. Мы предложили, чтобы ОБСЕ участвовала в посредничестве. Россия за это”, — в свою очередь написал президент Франции Эмануэль Макрон в своем Твиттер.

Со ссылкой на российских чиновников появляются сообщения, что Лукашенко согласился на диалог. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов». Интервью было показано в эфире телеканала «Россия 1», а расшифровка фрагмента интервью появилась на сайте МИДа. Однако пока "готовностью к диалогу" белорусских властей можно назвать только в возбуждение уголовного дела в отношении Координационного совета. 
 
 
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Лидеры европейских государств обсуждали ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что белорусский президент Александр Лукашенко не захотел...
 
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