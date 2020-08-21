«Мы заставим закрывшуюся во дворцах власть услышать наши голоса». Тихановская обратилась к рабочим

Источник материала: KYKY

Светлана Тихановская записала для беларусов видеообращение: попросила всех не сдаваться и продолжать забастовку. Цитируем:

«Дорогие мои беларусы, работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно-Азота» и других предприятий! Вы – символ новой, свободной Беларуси. Мы – мирная, трудолюбивая нация. Мы – сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот произвол, мы должны объединится.

Пришло время сплотиться. Вы уже показали невероятное единство. И проявили стальную выдержку. За это вам большое спасибо! Вы запугали диктатуру. Она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление. Поэтому подвергаетесь угрозам.

Забастовки зажали диктатуру в угол. Ранили ее в самое сердце, поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе – у этого режима не останется ни единого шанса. Забастовки – это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. Оставьте страх диктатуре. Помните – вы не одни. С вами – вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами.

Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла.

Наши цели просты – прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни».



Фото обложки: KANAPLEV+LEYDIK