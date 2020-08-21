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Следственный комитет Беларуси запустил на своем сайте опрос-провокацию

21.08.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет РБ на своем официальном сайте запустил провокационный опросник, который власти смогут использовать в свою пользу.


Белорусам предложено ответить на вопрос "Уверены ли вы в своей защищенности от преступных посягательств в Беларуси?".

На момент публикации отрицательный ответ «НЕТ» дали 75% респондентов, положительно, то есть «ДА», ответили всего 12%. Еще 10% респондентов уверены в том, что «Скорее да, но произойти может все что угодно», затруднились ответить 3%.

Проблема в том, что сам по себе вопрос носит провокационный характер, поскольку в текущей ситуации следует уточнять источники преступных посягательств. Безусловно, все сторонники перемен или те, кто против зверств и насилия силовиков, прочитали вопрос примерно так «Уверены ли вы в своей защищенности от преступных посягательств ментов в Беларуси?».

Лукашисты интерпретировали вопрос следующим образом «Уверены ли вы в своей защищенности от преступных посягательств протестующих и/или бастующих в Беларуси?».

При этом и те и другие дружно давили на кнопку «НЕТ», что в принципе соответствует действительности, как не крути. Вот только госпропаганда будет манипулировать данными этого опроса как дышлом.
 
 
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Следственный комитет РБ на своем официальном сайте запустил провокационный опросник, который власти смогут использовать в свою пользу.
 
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