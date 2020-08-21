В Узбекистане выпустят похожие на Mercedes машины, которые будут стоить три тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

В Узбекистане построят автомобильный завод компании «Шаффоф омад саноат», который займется выпуском электрокаров. Площадь предприятия, которое будет находиться в городе Коканд, составит 30 тысяч квадратных метров. Также в проекте примет участие китайская компания Silk Road Company. Стоимость проекта — 30 млн долларов, сообщает Forbes.uz .



Фото: Alan Enileev / YouTube.com

Первые электрокары начнут сходить с конвейера предприятия уже в следующем году. Ожидается, что цены на машины будут начинаться от 3 тысяч долларов. Также эти автомобили планируется отправлять на экспорт.

Судя по опубликованным изображениям, дизайн электрокаров будет сильно напоминать Mercedes-Benz. Так, машины получат похожую эмблему и решетку радиатора в стиле немецких автомобилей. Технические характеристики модели пока держится в секрете.

По данным CarNewsChina , речь идет об электрокаре Luxing iStar. Запас хода у новинки составит 150 километров, а максимальная скорость — 45 км/ч.