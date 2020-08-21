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Купаловцы позицию не сдают: в театре ждут встречи с новым руководством

21.08.2020 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новое руководство Национального академического театра им.Я.Купалы планирует провести встречу с актерами 25 августа, говорится в новом видеообращении театральной труппы.


 Спеклакль "Ревизор" фото: svaboda.org


"Согласно предварительной информации, руководство Купаловского исполняющий обязанности директора готов встретиться с нами 25 августа. Тогда он будет иметь возможность лично познакомиться с нашими заявлениями об увольнении", - сообщили работники Купаловского.

Актеры Национального академического театра им. Я.Купалы подчеркнули, что их позиция и требования остались прежними.
 
Теги: знакомства
 
 
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Новое руководство Национального академического театра им.Я.Купалы планирует провести встречу с актерами 25 августа, говорится в новом видеообращении театральной...
 
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