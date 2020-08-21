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Купаловцы позицию не сдают: в театре ждут встречи с новым руководством
Источник материала: Партизан
Новое руководство Национального академического театра им.Я.Купалы планирует провести встречу с актерами 25 августа, говорится в новом видеообращении театральной труппы.
Спеклакль "Ревизор" фото: svaboda.org
"Согласно предварительной информации, руководство Купаловского исполняющий обязанности директора готов встретиться с нами 25 августа. Тогда он будет иметь возможность лично познакомиться с нашими заявлениями об увольнении", - сообщили работники Купаловского.
Актеры Национального академического театра им. Я.Купалы подчеркнули, что их позиция и требования остались прежними.
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Новое руководство Национального академического театра им.Я.Купалы планирует провести встречу с актерами 25 августа, говорится в новом видеообращении театральной...
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