Эксперты рассказали, чем чреват протестный сценарий в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Протесты в Беларуси попали под влияние политики – и этот период стал опасен для экономики страны.

Как действовать в таких условиях, в студии «ОбъективНо» рассуждали эксперты: замглавы администрации Президента Дмитрий Крутой, министр промышленности Петр Пархомчик и гендиректор предприятия «АТЛАНТ» Дмитрий Соколовский.

Подробности в видео:

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