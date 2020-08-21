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Эксперты рассказали, чем чреват протестный сценарий в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Протесты в Беларуси попали под влияние политики – и этот период стал опасен для экономики страны.
Как действовать в таких условиях, в студии «ОбъективНо» рассуждали эксперты: замглавы администрации Президента Дмитрий Крутой, министр промышленности Петр Пархомчик и гендиректор предприятия «АТЛАНТ» Дмитрий Соколовский.
Подробности в видео:
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Протесты в Беларуси попали под влияние политики – и этот период стал опасен для экономики страны. Как действовать в таких условиях, в студии «ОбъективНо»...
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