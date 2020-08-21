Неизвестный автограф Якуба Коласа появился в Доме-музее Песняра в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Дом-музей Якуба Коласа в Минске сегодня получил письмо от своего героя. Это ранее неизвестный автограф Песняра. 80 лет бумага хранилась в семье адресата. Теперь текстовый документ будут исследовать биографы классика. Экспертиза подлинности корреспонденции не нужна.

Послание из 1940-го – особо ценное сегодня. Рукописи Коласа ещё как горели. «Паважаны таварыш!» – так Песняр обращался к незнакомым. Этот образец эпистолярного жанра – ответы классика на «запытанні» о жизни и творчестве.

Василина Мицкевич, главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Хацелася падзякаваць Марыі Жалязняк, якая перадала ліст Якуба Коласа, які адрасаваны яе прадзеду Адаму Мацвеевічу Бічову, выкладчыку гісторыі Белпедтэхнікума. Якуб Колас тлумачыць паходжанне назвы сваёй паэмы “Новая Зямля”. “Новая” ў тым сэнсе, што яна прыносiць змены ў жыццё яго героя».

Коласоведам особенно интересен второй пункт. В нём автор «Новай Зямлі» впервые, пусть и косвенно, объясняет происхождение псевдонима. Читать любил поэта «Мельшына (Якубовіча)». А у него есть сочинение о колосе. Почерк – безусловно, автора.

1930-е – сложное время для стихов. Но Якуб Колас писал. И только пером – стальным, №86. Не признавал шариковых ручек. Осенью 39-го начата поэма «Рыбакова хата» о воссоединении белорусского народа. Завершил свой труд Песняр лишь в 47-м, сидя на этом самом месте.

В музейном фонде сегодня 1540 автографов Коласа. Довоенные – редкость. Основная масса – середины прошлого века. Оригиналы трёх писем, отправленных в 1950-х, этим летом передали безвозмездно потомки Ивана Инсарова, министра здравоохранения БССР.

Василина Мицкевич, главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Якуб Колас і Іван Анісімавіч сябравалі доўгія гады, ліставаліся. І прычым перапіска шла па-беларуску. Змест гэтых лістоў вельмі цікавы».

Люди хранят письма как память о дорогом человеке. В музее это ещё и возможность понять народного героя. Правнучка поэта знает, где ещё точно есть неизвестные рукописи. Пока потомки адресатов не готовы вернуть автографы обратно Коласу.

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