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Тихановская: вернусь в Беларусь, только когда уйдет Лукашенко

22.08.2020 13:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, но она по-прежнему в политической игре. О том, как сейчас живет и что планирует дальше делать, Светлана рассказала «Белсату». Мы посмотрели это интервью и записали главное. 

В Литве Тихановская встретилась со своими детьми (во время избирательной кампании они в целях безопасности находились в России): «Это было очень теплая встреча, они соскучились по маме <...> Я счастлива, что я с ними здесь». 

Несмотря на то, что дети Тихановской сейчас в безопасности, она не стала рассказывать, что случилось в кабинете Ермошиной в ЦИК, после визита в который ей экстренно пришлось покинуть Беларусь: «Даже сейчас я не могу ответить на этот вопрос, я не готова об этом говорить». 

Тихановская уверена, что только «наше единство и вера в победу» могут не дать Лукашенко задушить протестное движение. 

Но президентом  себя Тихановская не считает: «Эти выборы проходили с многочисленными нарушениями, они были сфальсифицированы. Сейчас невозможно установить… [кто их выиграл]». 

Она также заявила, что готова вернуться обратно в Беларусь, но только тогда, когда Лукашенко покинет президентский пост: «Это большой стимул для того, чтобы мы одержали победу». 

Тихановская не планирует участвовать в новых выборах. Говорит, что политики с нее хватит. И признается, что и сейчас ей неспокойно: «Мне часто страшно. Я думаю, как и каждому человеку, который находится в Беларуси». 

 
 
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Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, но она по-прежнему в политической игре. О том, как сейчас живет и что планирует дальше делать, Светлана рассказала...
 
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