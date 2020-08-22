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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет объявил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в воскресенье, 23 августа.
Как сообщается, в некоторых регионах страны ожидаются грозы, в дневные часы в отдельных районах пройдут ливни.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
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Белгидромет объявил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в воскресенье, 23 августа. Как сообщается, в некоторых регионах страны ожидаются...
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