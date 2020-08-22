Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На вооружении белорусской армии – современные и мощные боевые единицы. Постоять за себя сможем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно













Президенту показывают работу реактивной системы залпового огня. Решение было принято: усилить гродненское направление, в том числе и дивизионом «Полонез». Одна из самых известных разработок белорусского ВПК. Систему на вооружение приняли в 2016-м. Поражать объекты установка позволяет в радиусе до 300 километров.













А это кадры из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Она в маршруте Президента. Александру Лукашенко показывают возможности отделения.













Здесь готовят не только танкистов, но и саперов, разведчиков, роту радиационно-химической и биологической защиты. Это тот комплект, который готов к выполнению боевой задачи в любую секунду.





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