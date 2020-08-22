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Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

22.08.2020 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На вооружении белорусской армии – современные и мощные боевые единицы. Постоять за себя сможем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Президенту показывают работу реактивной системы залпового огня. Решение было принято: усилить гродненское направление, в том числе и дивизионом «Полонез». Одна из самых известных разработок белорусского ВПК. Систему на вооружение приняли в 2016-м. Поражать объекты установка позволяет в радиусе до 300 километров.  

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

А это кадры из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Она в маршруте Президента. Александру Лукашенко показывают возможности отделения.  

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Здесь готовят не только танкистов, но и саперов, разведчиков, роту радиационно-химической и биологической защиты. Это тот комплект, который готов к выполнению боевой задачи в любую секунду.   

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На вооружении белорусской армии – современные и мощные боевые единицы. Постоять за себя сможем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно
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