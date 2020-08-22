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Как экс-министр Караник воспринял назначение на должность гродненского губернатора?

22.08.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Признается, что не ожидал.



— Когда я заступил на должность министра здравоохранения, у меня спросили, какие приоритеты? Доступная качественная медицинская помощь. Многие критиковали, что это слишком образно. Так и здесь: сделать этот регион, как выразился Президент, западную жемчужину, комфортным для жизни, динамично развивающимся. А для этого придется работать по многим направлениям, — цитирует Владимира Караника БелТА.

По его словам, назначение на пост губернатора стало для него неожиданностью, но он считает, что государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи.
 
 
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