Как экс-министр Караник воспринял назначение на должность гродненского губернатора?









БелТА. — Когда я заступил на должность министра здравоохранения, у меня спросили, какие приоритеты? Доступная качественная медицинская помощь. Многие критиковали, что это слишком образно. Так и здесь: сделать этот регион, как выразился Президент, западную жемчужину, комфортным для жизни, динамично развивающимся. А для этого придется работать по многим направлениям, — цитирует Владимира Караника





По его словам, назначение на пост губернатора стало для него неожиданностью, но он считает, что государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи.







