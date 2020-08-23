ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Беларуси

23.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По мнению президента Украины, если бы Лукашенко был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы. «После такого результата, не было бы вопросов ни у кого», — убежден Зеленский



Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, он в такой ситуации пригласил бы международных наблюдателей и вообще всех, кого только возможно, после чего обратился бы к белорусам со словами «пожалуйста, выбирайте». «И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — считает Зеленский.

Накануне, 22 августа, Зеленский призвал власти и оппозицию Беларуси найти способ провести спокойный диалог друг с другом. «Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Неважно какой, но не дубинками», — отметил президент Украины.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению президента Украины, если бы Лукашенко был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы. «После такого результата, не было бы вопросов ни у кого», —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без права на приватность. В России отменили врачебную тайну для подростков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика