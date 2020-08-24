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Беларусь продолжает бряцать оружием

25.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минобороны Беларуси с 24 августа проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил.

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится проведением тактического учения», - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем, в эфире белорусского ТВ представитель Минобороны заявил о том, что интенсивность полетов разведывательной авиации в соседних странах увеличилась более чем в два раза.

"Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза", - сказал представитель Минобороны.

Свои слова он подкрепил данными разведки: «Это заметно даже невооруженным взглядом… (эти) действия … вызывают некоторую настороженность».

Настороженность, скорее, вызывает должность, которую занимает представитель Минобороны – заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Минобороны Анатолий Булавко.

"Это наталкивает на какие-то размышления", - сказал он в эфире ТВ. Нельзя не согласиться.

 
 
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Минобороны Беларуси с 24 августа проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил.
 
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