ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хренин привел отдельные воинские части в высшую степень боевой готовности

25.08.2020 07:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министр обороны Виктор Хренин распорядился провести третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Хренин привел отдельные воинские части в высшую степень боевой готовности

Таким образом военное руководство хочет убедиться в способности и готовности подразделений «выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью», а также «усовершенствовать боевую выучку войск».

Как отмечается, в ходе проверки отдельные воинские части будут приведены в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Виктор Хренин распорядился провести третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.
 
Новости дня
Новости разные
 
Атмосферные фронты оккупировали Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика