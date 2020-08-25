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Хренин привел отдельные воинские части в высшую степень боевой готовности
Источник материала: Навiны
Министр обороны Виктор Хренин распорядился провести третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.
Таким образом военное руководство хочет убедиться в способности и готовности подразделений «выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью», а также «усовершенствовать боевую выучку войск».
Как отмечается, в ходе проверки отдельные воинские части будут приведены в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.
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Министр обороны Виктор Хренин распорядился провести третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.
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