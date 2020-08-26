ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Vehicle.by – надежная онлайн-платформа для покупки автозапчастей

26.08.2020 12:54 — Разное | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: 21.by

 В информационную эру возможностью быстрой передачи информации пользуются не только СМИ и политики, но и продавцы. Покупатели также быстро оценили возможность, с помощью которой можно узнать о товарах и ценах еще до похода в привычные магазины. С некоторым запозданием к интернет-торговле присоединились и продавцы запчастей. Сегодня белорусские автолюбители обращаются к онлайн-платформе Vehicle.by, когда им нужны комплектующие для ремонта и обслуживания личного транспорта.

Vehicle.by – надежная онлайн-платформа для покупки автозапчастей

Почему покупка в магазинах – это сложно

Подбирать запчасти на Vehicle.by просто, ведь это занимает всего несколько минут и требует от автолюбителя лишь доступа к сети Интернет. А что требует более привычный поиск в магазинах? Отправляясь в магазин, потенциальный покупатель должен заранее или на месте выяснить:

●  Какой ассортимент магазина, а также предлагает ли он нужные для ремонта детали;

●  Какие цены на необходимые товары;

●  Насколько большая разница в ценах у разных магазинов;

●  Может ли рекомендуемый продавцом или менеджером товар быть подделкой.

 

Также покупателям, нацеленным на покупку неоригиналов, стоит изучить информацию о фирмах-производителях, прочитать отзывы опытных автолюбителей и ознакомиться с обзорами независимых экспертов. Для людей, живущих в небольших населенных пунктах, ситуация осложняется тем, что за запчастями обычно приходится ехать в крупные города. Как результат, поиск и покупка необходимого для ремонта и обслуживания автомобиля занимает долгие часы и даже дни. Выше мы указали, что процесс поиска и покупки запчастей может быть проще. Предлагаем узнать об этом подробнее.

Vehicle.by – надежная онлайн-платформа для покупки автозапчастей

Поиск и покупка запчастей в онлайн-режиме

Vehicle.by – это один из крупнейших маркетплейсов автомобильных товаров. В отличие от привычных магазинов и специализированных онлайн-платформ для торговли, данный маркетплейс позволяет посетителям заниматься как покупкой, так и продажей автомобильных товаров. Никаких посредников и долгих поисков – совершив всего пару кликов, покупатель находит запчасть, сравнивает цены у разных продавцов, выбирает наиболее удобный вариант доставки, оплачивает и получает товар. К достоинствам Vehicle.by можно отнести:

●  Простоту системы поиска автомобильных товаров;

●  Разнообразие ассортимента;

●  Быстрое уточнение взаимозаменяемости запчастей от разных фирм;

●  Защиту проводимых сделок;

●  Возможность взаимодействия с автомобильными разборками.

 

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу даже автолюбители, не имеющие большого опыта в пользовании компьютерами, планшетами и смартфонами смогут быстро освоить онлайн-покупку запчастей. Регистрация аккаунта покупателя занимает не более минуты. При этом даже незарегистрированные посетители имеют доступ ко многим функциям Vehicle.by. К примеру, здесь они могут прочитать отзывы реальных покупателей о продукции различных брендов, узнать о разборках своего города и многое другое.

Vehicle.by – надежная онлайн-платформа для покупки автозапчастей

Онлайн-платформа для владельцев авто

Маркетплейс Vehicle.by упрощает покупку автозапчастей и расходников в сети. С данным порталом сотрудничают крупные магазины, так что поиск необходимых для ремонта деталей привычными способами уже не актуален. Онлайн-платформа предлагает покупателям широкий набор инструментов для поиска запчастей, сравнения цен, уточнения взаимозаменяемости, а также поиска информации о производителях, продавцах и разборках. Один сайт сегодня может предложить все, что требуется для ремонта автомобиля. Приглашаем читателей посетить Vehicle.by и начать покупать автозапчасти онлайн. 

 
 
Создана межведомственная комиссия для проверки признаков преступлений представителей правоохранительного блока
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by