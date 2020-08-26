Илон Маск послезавтра покажет, как чипировать людей

Источник материала: Onliner

28 августа состоится примечательное событие (в Минске будет час ночи 29 августа). В этот день Илон Маск покажет работающий нейроинтерфейс, связывающий человеческий мозг с цифровым миром. Об этом бизнесмен и изобретатель сегодня сообщил в Twitter.

Конечная цель проекта Neuralink — создать импланты для парализованных людей, которые позволят им управлять смартфонами и компьютерами. Речь идет о гибких «нитях» (или потоках), которые с меньшей вероятностью способны повредить ткани мозга в сравнении с материалами, которые сейчас используются в интерфейсах мозг — машина. С помощью этих потоков компания Маска планирует передавать большие объемы данных. Они тоньше человеческого волоса: всего от 4 до 6 мкм в ширину.

Эти волокна довольно сложно имплантировать ввиду их гибкости, а потому в Neuralink разработали нейрохирургического робота, который способен вводить по шесть нитей в минуту. Проникать к человеческому мозгу сотрудники Neuralink хотят не с помощью дрели и вскрытия черепной коробки, а с помощью лазерного луча.