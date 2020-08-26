Игорь Драко. СТРАСТИ. «Валим» только Лукашенко или элиту тоже?

Бывает так: не задумываешься над очевидным. Вот чутка посмотрел русских госпропагандистов, идейных антимайданщиков, фанатов команды «Ябатька», охранителей/собирателей великой Руси, журналистов и экспертов левых (социалистических и коммунистических) убеждений, и понял, зачем Лукашенко хромал с автоматом : он ведь именно к ним обращается.

А еще он сообщает о своей решимости сохранить за собой власть тем, с кем долгие годы играл в антироссийскую многовекторность: мол, да, теперь я кричу, что поляки и в меньшей степени литовцы посягают на наш суверенитет, но и связанным с Кремлем олигархам в случае чего будет такой же ответ.

Народ, даже проголосовавшие за него избиратели, не являются адресатом его послания (за исключением разве что вертикали бюрократии и силовиков). И вот такая реакция на действительно народный протест (все телеграм-каналы, соцсети, негосударственные СМИ и все «польские агенты» внутри оппозиции и самой власти — ничто без возмутившихся несправедливостью белорусов) ярко демонстрирует, насколько сильно политический, государственный, административный, отчасти экспертный и журналистский истеблишмент в действительности не приемлет массовой демонстрации прямой демократии.

И речь не только о самом Лукашенко и его режиме. Лукашенко в Беларуси действует таким образом, в России поступают чуть по-другому, в ЕС/США по-своему, но подход один: отодвинуть народ, именем которого они правят, от участия в политике.

Давайте вообразим, что массовые протесты-гуляния проходят в Беларуси не под БЧБ и не под государственными флагами, а под флагами ЕС или — совсем уж фантастика — американскими. Что бы было? Российских пропагандистов разрывало бы прямо в эфире канала «РТР»: «Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает!», а Тихановская готовилась бы к инаугурации.

Или, напротив, народ бы вышел с лозунгом: «Хватит Лукашенко и независимости, хотим Путина и в Россию». Ой, как бы те же российские пропагандисты запели о народном волеизъявлении и ни на секунду не усомнились бы, что на улицах Минска больше 200 тысяч человек (теперь они говорят максимум о сорока тысячах).

Левые гнут свое: капиталисты из газовых и нефтяных концернов хотят сожрать Беларусь (и тут в роли гадов-буржуинов выступают не только сами русские, но также их европейские и местные, белорусские, единомышленники, выросшие и окрепшие при недосоциалисте Лукашенко). А народ, он не врубается, какие разборки творятся за его спиной, и просто хочет честных выборов. Но как получит честные выборы — не будет у него даже кривого социализма.

Правда, левые хоть не за «элиты» (прорусские или прозападные), только сокрушаются, что народ не способен восстать против главного врага — капитала (но признают, такое возможно лишь в мировом или хотя бы европейском масштабе, чего уж требовать от одинокого народа Беларуси).

Окей, нынешнюю цивилизацию переделать, как того желают левые, мы, белорусы, пока не способны, не будем замахиваться на подобные свершения (хотя действительно социальное государство, я думаю, не многие из нас откажутся строить).

А вот как быть с «элитарностью политики»?

Если Лукашенко усидит, он при помощи Макея и прочих «прикорытников» (слово из лексикона самого Лукашенко) будет договариваться с «элитами» на Западе и Востоке, и ни он, ни его зарубежные «партнеры» не спросят у народа, чего тот желает, или спросят, узнают, но сделают по-своему, как им удобно.

А не усидит Лукашенко — условная «контрэлита» тоже будет договариваться с зарубежными «партнерами» о том, какой должна быть Беларусь.

Ради этого белорусы шли в тюрьмы и под пытки?

Понятно, что страной не может управлять весь народ напрямую, и когда-то мы изберем себе новую власть. Но теперь надо бы как можно дольше сохранять «народность» протестов: с одной стороны, его не-элитарность (потому даже хорошо, что пока вертикальщики и силовики остаются верны своему правителю и не переходят на сторону восставшего народа), а с другой — тутэйшасць (Москва, Брюссель, Вашингтон, извольте постоять в сторонке, вон посмотрите на невозмутимость Пекина).

И пусть улица через некоторое время не будет так сильно бурлить, а то и вовсе успокоится, «партизанское» сопротивление тоже не самый плохой способ для достижения целей. В конце концов, это первое серьезное выступление белорусского народа против власти.

Нужно время, чтобы сегодняшние возмущенные и протестующие белорусы стали настоящими политиками, которых уже не получится обдурить разными площадками для «общенационального диалога», конституционной реформой, выборами по партийным спискам и прочей чепухой, призванной успокоить народ и доверить политическое реформирование в стране все той же «элитной» или другой, контрэлитной, шайке.

Вот так наш локальный протест вплетается в мировой тренд, когда условные «низы» не дают спокойной жизни условным «верхам».