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Пчелы против меда: Власти создали свою комиссию, которая будет проверять факты зверства силовиков

26.08.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси создана межведомственная комиссия, которая, как сообщается, изучит факты насилия силовиков над людьми.



В нее вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз.

Каждый случай насилия со стороны силовиков уже якобы проверяет Генпрокуратура.

Но о результатах так называемых проверок не сложно догадаться.

Напомним, первые заявления о пытках стали поступать в правоохранительные органы почти две недели назад и на данный момент таких заявлений уже СОТНИ, но до сих пор не возбуждено ни ОДНОГО уголовного дела! В этой связи правозащитники даже вынуждены были обратиться за помощью в ООН.

Но при этом СК и Генпрокуратура исправно штампуют многочисленные дела о "массовых беспорядках", "захвате власти" и т.п. А мирных демонстрантов продолжают задерживать и арестовывать на сутки. 

Более того, власти даже умудрились завести УГОЛОВНОЕ ДЕЛО за вывешенный в Гомеле на городском флагштоке национальный флаг и уже даже нашли "виновного".

Так что, вероятнее всего, так называемая комиссия создается просто для того, чтобы пустить нам и миру пыль в глаза - дескать, разбираемся. Но деятельность ее, как всегда при этой власти, закончится пшиком.

Не забывайте, что после того зверства, которое власти устроили на наших улицах и в тюрьмах, Лукашенко наградил 300 "особо отличивших" ОМОНовцев. Так неужели вы думаете, что за наши увечья с головы хоть одного из них упадет волос!
 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси создана межведомственная комиссия, которая, как сообщается, изучит факты насилия силовиков над людьми.
 
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