Польша выделит 50 млн. злотых на СМИ и поддержку бастующих в Беларуси

Источник материала: АФН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что выступит послом независимой Беларуси. Заявление прозвучало на встрече с лидерами входящих в польский парламент политических партий, которая была посвящена событиям в Беларуси.

Он сообщил, что Польша выделит 50 млн злотых на укрепление независимых СМИ и неправительственных организаций, а также на поддержку избитых и подвергшихся пыткам.

«Должен сказать, что в Беларуси пытают людей», - констатировал польский премьер.

Он сообщил, что Польша окажет помощь репрессированным. По словам премьера, несколько десятков тяжело раненых человек из Беларуси получили помощь в Польше, попав на территорию страны не имея виз.