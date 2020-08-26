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Польша выделит 50 млн. злотых на СМИ и поддержку бастующих в Беларуси

27.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что выступит послом независимой Беларуси. Заявление прозвучало на встрече с лидерами входящих в польский парламент политических партий, которая была посвящена событиям в Беларуси.

Он сообщил, что Польша выделит 50 млн злотых на укрепление независимых СМИ и неправительственных организаций, а также на поддержку избитых и подвергшихся пыткам.

«Должен сказать, что в Беларуси пытают людей», - констатировал польский премьер.

Он сообщил, что Польша окажет помощь репрессированным. По словам премьера, несколько десятков тяжело раненых человек из Беларуси получили помощь в Польше, попав на территорию страны не имея виз.

 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что выступит послом независимой Беларуси. Заявление прозвучало на встрече с лидерами входящих в польский...
 
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