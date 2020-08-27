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В Минске прямо на платформе метро спели «Магутны Божа» и «Пагоню»

27.08.2020 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске уже несколько дней артисты исполняют «Магутны Божа» и «Пагоню» в неожиданных местах. Вечером в четверг легендарные белорусские песни зазвучали в метро — на платформе станции «Купаловская».

Люди запели прямо на станции «Купаловская» ровно в 19.30. Пассажиры подземки удивленно прислушивались. Несколько артистов развернули бело-красно-белый флаг. Исполнив две песни, люди разошлись — на все ушло около пяти минут, пишет TUT.BY.

Ближе к концу выступления на платформе появился сотрудник охраны метро в форме, но замечаний он не делал, спокойно дождался, когда закончится песня. Пассажиры, прибывшие на одном из поездов подземки, аплодировали, на глазах у некоторых были слезы.


Вот как пели днем раньше, в торгово-развлекательном центре «Галерея Минск». Напомним, что начался необычный флешмоб в торговом центре «Столица».
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске уже несколько дней артисты исполняют «Магутны Божа» и «Пагоню» в неожиданных местах. Вечером в четверг легендарные белорусские песни зазвучали в метро —...
 
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