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В Минске прямо на платформе метро спели «Магутны Божа» и «Пагоню»
Источник материала: Партизан
В Минске уже несколько дней артисты исполняют «Магутны Божа» и «Пагоню» в неожиданных местах. Вечером в четверг легендарные белорусские песни зазвучали в метро — на платформе станции «Купаловская».
Люди запели прямо на станции «Купаловская» ровно в 19.30. Пассажиры подземки удивленно прислушивались. Несколько артистов развернули бело-красно-белый флаг. Исполнив две песни, люди разошлись — на все ушло около пяти минут, пишет
Ближе к концу выступления на платформе появился сотрудник охраны метро в форме, но замечаний он не делал, спокойно дождался, когда закончится песня. Пассажиры, прибывшие на одном из поездов подземки, аплодировали, на глазах у некоторых были слезы.
Вот как пели днем раньше, в торгово-развлекательном центре «Галерея Минск». Напомним, что начался необычный флешмоб в торговом центре «Столица».
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В Минске уже несколько дней артисты исполняют «Магутны Божа» и «Пагоню» в неожиданных местах. Вечером в четверг легендарные белорусские песни зазвучали в метро —...
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