За мирное небо и спокойное будущее: акции в поддержку государства продолжаются в Беларуси

Источник материала: ОНТ

За Беларусь! Которую мы любим, гордимся и никому не отдадим. С такими слоганами всё больше людей выходят на улицы своих родных городов, чтобы поддержать страну, которую мы вместе строили десятилетиями. Пройти пешком, проехать на велосипеде или автомобиле. Сделать это под государственным флагом многие белорусы посчитали своим долгом.

На главное событие вечера минская молодёжь решила добраться на велосипедах. Велопробеги сегодня стартовали сразу из шести точек города. Самые молодые его участники выбрали местом встречи Национальную библиотеку. До того, как проехать по своему родному городу, участники акции делились своей активной гражданской позицией и смело рассуждали о том, каким видят своё будущее.

На протяжении нескольких часов в разных районах Минска можно было увидеть группы велосипедистов. Над их двухколёсным транспортом эффектно развевались белорусские флаги. Многие заезжали в знаковые места столицы – проехали мимо музея истории Великой Отечественной войны, посетили площадь флага. А после встретились у главной спортивной площадки страны – «Минск-арены». Здесь были и известные представители спортивного сообщества, которые точно знают, насколько важны мир и справедливость.

В Гродно за Беларусь сегодня… плавали. Спортсмены вышли на массовую регату в поддержку национальной идеи страны, за которую они выступают на международных площадках.

А в Кобрине на митинге жители города встретились с представителями власти. Регион известен сельским хозяйством, в котором за последние годы удаётся достигать заметных успехов и увеличивать производства. Местные жители заметили положительные изменения, оценили темпы строительства жилья и сегодня много говорили о том, как благодарны созданным условиям на своей Родине.

Акцию поддержали и с воздуха. На закате собравшиеся увидели парашютиста с огромным флагом Беларуси. Он спустился на площадку с высоты нескольких сотен метров и стал символичным завершением митинга. Тем временем по стране сегодня продолжались и автопробеги, за две недели эта традиция уже полюбилась белорусам. Настроение единения и праздника появляется там, где люди уверены в политике своего государства и будущем страны, которую мы поддерживаем и любим.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram