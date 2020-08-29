Полный обзор Honor 30 за 1299 рублей

Источник материала: Tut.by

Honor 30 — флагманский смартфон бренда, который вскоре начнет продаваться в Беларуси по цене от 1299 рублей. Мы протестировали аппарат и рассказываем о его главных плюсах и минусах. Но забегая немного наперед, отметим: если вас не страшит полное отсутствие Google, новинку можно покупать.





Чтобы никто не сомневался, какой у вас смартфон!

Несколько лет назад многие производители смартфонов грешили тем, что оставляли на лицевых сторонах устройств логотипы или надписи с названием бренда. Покупателям подобное не особо нравилось, многие критиковали такой подход — и со временем от него отказались.

Похоже, что в Honor в этом году решили «вернуться к истокам» — по-другому объяснить огромную надпись с названием компании на задней стороне устройства не получается. Впрочем, в природе существуют и обычные версии Honor 30 без таких надписей — выбор есть. Но и субъективно — даже в такой, не самой обычной версии, аппарат смотрится симпатично.





Что еще нужно знать: в нашей версии задняя сторона смартфона матовая, а не глянцевая. Выглядит такой вариант хорошо, следов от пальцев почти не собирает. Недостаток — скользкая поверхность. Не то чтобы аппарат выпадал из ладоней, но риск случайно уронить телефон есть.

Мультимедийный динамик одинарный, но очень мощный — проблем с просмотром видео на YouTube точно не возникнет. Очевидно, что громкости с запасом хватает, чтобы не пропустить звонок. 3,5-мм разъема под наушники в девайсе нет, но и в большинстве конкурентов от него уже отказались.





Зато в активе есть ИК-передатчик для управления бытовой техникой — не самая значительная, но приятная мелочь. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран — датчик оптического типа. В целом к нему претензий нет — в 8 из 10 раз он срабатывает с первого раза, и достаточно быстро (меньше секунды).

Хотя обычные сканеры отпечатков — например на боковых гранях — все же по-прежнему немного быстрее. А еще Honor 30 поддерживает установку одновременно двух nanoSIM-карт или одной симки и карты памяти. Правда, карты памяти используются формата nanoSD, а не microSD. Найти такие намного сложнее.





Если кратко: плюсы девайса — быстрый сканер отпечатков под экраном, мощный динамик, ИК-передатчик для управления бытовой техникой. Недостатки — спорный дизайн с надписью Honor практически во всю заднюю панель, скользкая «спинка». Впрочем, она почти не собирает отпечатков пальцев.

Экран — отличный

Дисплей — явная положительная черта смартфона. Он выполнен по технологии AMOLED, диагональ панели — 6,53 дюйма, разрешение — Full HD+ (или 403 ppi). Рамки по бокам, возможно, не самые тонкие, но и не намного больше, чем у других смартфонов со схожей ценой.





Но главное преимущество экрана — приятная цветопередача. Она не перенасыщенная, как это иногда случается с панелями такого типа, а скорее, наоборот: достаточно спокойная, уходящая в теплые оттенки. Если заранее не знать, что перед нами OLED-панель, ее вполне можно перепутать с IPS.

Плюсы OLED при этом сохраняются — натуральный черный цвет никто не отменял. Правда, это относится и к минусам: под наклоном белый цвет превращается в зеленоватый. Зато с максимальным уровнем яркости все в порядке — я прошелся с Honor 30 в парке в солнечный день, и изображение оставалось различимым.









Если придираться, то к минусам можно отнести защитную пленку, нанесенную на дисплей «с завода». На этой пленке нет олеофобного покрытия, так что палец плохо скользит по поверхности экрана, его приходится постоянно протирать.

А еще экран не поддерживает увеличенную «герцовку» — в активе только стандартные 60 Гц. Улучшенные 90 Гц пока доступны только для более дорогого Honor 30 Pro+. И это немного расстраивает.

В целом: экран — сильная сторона гаджета. Цвета скорее спокойные, а не перенасыщенные, несмотря на OLED-матрицу. Черный цвет при этом остается полностью черным, можно включить функцию Always On Display. По большому счету минус один: уход в зеленоватые оттенки при взгляде на дисплей под углом. А еще хотелось бы видеть не только стандартные 60 Гц, но и улучшенные 90 или даже 120 Гц. Но пока это прерогатива более дорогих девайсов.

А что с производительностью?

Honor 30 базируется на процессоре Kirin 985 5G (7-нм техпроцесс), который разработан материнской Huawei. Оперативной памяти — 8 ГБ (LPDDR4X), постоянной — от 128 ГБ.

Формально этот SoC слабее Kirin 990 5G, использующегося в P40 Pro от Huawei и 30 Pro+ от Honor. Но по факту разницы для обычного пользователя нет — во всяком случае, ощутить ее в обычной жизни довольно сложно. Затруднений при работе с интерфейсом оболочки операционной системы не наблюдается, игры и другие приложения открываются с той же скоростью и настройками, что и в более дорогих смартфонах с Kirin 990.

Мне могут возразить: для описанных выше задач с головой хватит производительности и более простых процессоров для смартфонов среднего бюджета, а топовые чипы в том числе нужны для обработки фотографий и видео. Но и с этим, на мой взгляд, Kirin 985 справляется нормально. Во всяком случае, если фотографировать с активными ИИ-алгоритмами (например в ночном режиме), на обработку фото в реальном времени тратится не больше времени, чем на том же Huawei P40 Pro ( наш обзор ).

Ниже — результаты Honor 30 в синтетических тестах AnTuTu и CPU Throttling Test. Первый нужен для оценки общей производительности системы, второй — для определения того, как смартфон ведет себя под длительной нагрузкой.













И если с AnTuTu все нормально (400 тысяч баллов — нормальный результат с учетом цены смартфона), то с тестом на троттлинг не все гладко. В обычном режиме работы батареи через 12−13 минут график резко обрывается. В производительном режиме подобной проблемы нет, даже если тест идет не стандартные 15 минут, а 30.

Что это может означать? Что если специально не выставлять другие настройки энергосбережения, fps в играх после 10−15 минут может проседать. Но на практике этого я не заметил. Во всяком случае, при игре в CoD около 20 минут заметных просадок не появилось. Правда, корпус сильно нагрелся — держать девайс в руке было не очень комфортно.

День-полтора работы без подзарядки

С батарейкой у Honor 30 все хорошо: ее емкость составляет 4000 мАч. Подобные аккумуляторы мы уже не раз видели в других смартфонах как от самого бренда, так и материнской Huawei. За счет хорошей программной оптимизации и настроек энергосбережения прошивки новинка без подзарядки может проработать день-полтора в активном режиме. А в целом можно рассчитывать и на два дня.

Пример: после двух прогонов подряд теста CPU Throttling Test (на 15 и 30 минут) и прохождения бенчмарка AnTuTu заряд аккумулятора Honor 30 снизился с 80% до 60%. Учитывая, что в реальной жизни сложно представить такие серьезные нагрузки, особенно подряд, результат хороший.

Конечно, в активе и быстрая 40-ваттная зарядка — необходимый адаптер питания есть в комплекте поставки. Жаль, что не поддерживает беспроводная зарядка. Но опять же — это приемлемо с учетом стоимости Honor 30.

Google не пройдет!

Из-за санкций со стороны США компания и ее бренды (то есть и Honor) не могут официально использовать в своих продуктах сервисы и другие системы от американской Google. Это значит, что того же магазина Play Маркет в Honor 30 нет, система оплаты Google Pay работать не будет, с почтой Gmail и синхронизацией данных в Google Документах и Таблицах будут затруднения, зайти в свой профиль в браузере Chrome или приложении YouTube (даже если их установить обходными способами) не получится.

В Huawei и Honor отлично понимают, что это проблема, и по мере возможностей пытаются ее решать. И надо сказать, не безрезультатно. В конце июля мы тестировали Huawei P40 Pro+ ( обзор ) и говорили, что в фирменном App Gallery от самого производителя есть много как российских, так и белорусских приложений. Спустя месяц кажется, что их стало еще больше.

Во всяком случае, найти и установить можно большинство клиентов от банков, работающих в Беларуси, приложения по доставке еды типа menu.by, местные сервисы видеоконтента (Voka) и фирменные программы от операторов связи (А1, МТС), практически все сервисы «Яндекса», а еще в активе есть приложение «Кошелек», через которое можно расплачиваться смартфоном — аналог Samsung Pay и Google Pay.

Из нового — запуск приложения под названием Petal Search. Это своеобразный агрегатор, через который удобно скачивать программы из других, неофициальных магазинов вроде APKPure. С его помощью получится, например, загрузить Instagram, Telegram, Facebook и другие «запретные» программы, которые в других смартфонах есть в Play Маркет. Но опять же — если через Petal Search установить тот же браузер Google Chrome, залогиниться в нем не получится.

Но и тут есть загвоздка: гарантировать на 100%, что копии этих программ (Instagram, Telegram, Facebook и прочие) полностью безвредны, никто не возьмется. При возникновении каких-либо проблем — например с вашими личными данными — вся ответственность ляжет на самого пользователя.

Камера — на уровне дорогих флагманов прошлого года





Как и другие современные смартфоны от Huawei/Honor, нынешняя «тридцатка» оснащается набором сразу из нескольких основных фотодатчиков. Разрешение главного датчика — 40 Мп (f/1.8), ультраширокоугольного — 8 Мп (f/2.4), перископа, для оптического увеличения — 8 Мп (f/3.4), сенсора для съемки макро — 2 Мп (f/2.4).

Что еще нужно знать: смартфон может снимать с 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом. Фотомодуль на 40 Мп (Sony IMX600, 1/1,7 дюйма) построен по схеме RYYB с двумя желтыми пикселями вместо более популярного RGB-сенсора. По задумке компании, это должно помочь делать «более яркие и четкие ночные снимки». Жаль только, что на ультраширокоугольной камере отсутствует автофокус.

Все фотографии ниже сделаны на полностью автоматических настройках графики с использованием ИИ алгоритмов:

























А это — места, сфотографированные на «ширик». Опять же, в автоматическом режиме:

















А это — фото с зумом в 5x и 10x:

























Давайте начистоту. Кадры, сделанные при дневном освещении — причем неважно, на какую из камер, — получаются отличного качества. Проблем практически нет ни с детализацией, ни с динамическим диапазоном. «Интеллект» не свирепствует, цвета объектов если и оптимизируются (например, зелень на деревьях), то аккуратно, не чрезмерно.

Разница в четкости картинки между фотографиями с пятикратным и десятикратным увеличением заметна, и она не в пользу последних. Но опять же: такой результат показывает смартфон, который по курсу на момент публикации материала стоит менее 500 долларов. Как для устройства из этой ценовой категории, все отлично.

С фотографиями, сделанными вечером при недостаточном освещении, ситуация не такая однозначная. Смартфон хоть и может автоматически включать ночной режим съемки, но почему-то не всегда это делает. Приходится выбирать этот режим вручную и ждать по 6−8 секунд, пока создается кадр.

Ниже — несколько фото, сделанных без ночного режима (первый кадр в паре) и с ним:

































А еще гаджет иногда пытается излишне осветлить фотографии, за счет чего на некоторых кадрах появляются заметные шумы. Но заметим, что такой эффект появляется редко.

Но в целом к качеству создаваемых Honor 30 фотографий как в дневное, так и вечернее время претензий у меня нет. С учетом цены гаджета он снимает более чем прилично — где-то на уровне более дорогих флагманских аппаратов прошлого года вроде Huawei P30 Pro или Samsung Galaxy S10+.

Резюме

Скажу прямо: Honor 30 мне скорее понравился, чем нет. На мой взгляд, плюсов у аппарата явно больше, чем минусов.





Судите сами: к достоинствам относится отличный экран с OLED-матрицей, более чем достаточная производительность, время работы на уровне полутора дней в активном режиме использования, отличная камера. Не стоит забывать и о поддержке 5G-сетей. Когда-то же они появятся и в Беларуси.

Недостатки — скорее «косметические». Не всем понравится огромная надпись с названием бренда на задней стороне корпуса, телефон вышел немного скользким, нет 3,5-мм разъема для наушников (как и у большинства конкурентов).

Мне бы хотелось, что бы Honor 30 был защищен от попадания воды и пыли и оснащался модулем беспроводной зарядки. Но даже в более технически продвинутом Honor 30 Pro+, официально не продающемся в Беларуси, полноценной водозащиты нет. Видимо, так материнская Huawei разделяет топовые смартфоны одного бренда от другого.

Но все это — лирика. С учетом официальной стоимости устройства — соответственно 1299 и 1499 рублей за версии с разным объемом постоянной памяти (по предзаказу на 200 рублей дешевле) — без названных выше фишек можно спокойно прожить.

А вот без сервисов Google обойдутся уже не все. Чтобы их получить, придется пользоваться «костылями», что не очень удобно. Собственная экосистема Huawei/Honor, бесспорно, довольно быстро развивается, но пока вряд ли способна на равных конкурировать с экосистемами от Google или Apple. Хотя прогресс есть — и он заметен.

За предоставленный на тест смартфон благодарим компанию Honor . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Honor: