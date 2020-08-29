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Член Координационного совета Кривко задержан в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске задержан член Координационного совета Виталий Кривко, сообщили
"Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико был задержан вечером неизвестными людьми", - сказали в пресс-службе.
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В Минске задержан член Координационного совета Виталий Кривко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе совета.
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