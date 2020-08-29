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Сергей Михалок и Brutto призвали к новым выборам

29.08.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Михалок и группа Brutto призвали к проведению новых президентских выборов

Свое обращение музыкант начал цитатой из стихотворения Янки Купалы.

Он призвал провести новые честные президентские выборы, передает «Радыё Свабода».
Сергей Михалок считает, что лучшими кандидатами на новых выборах были бы не политики, а люди, которые своими поступками доказали, что они патриоты страны.



Известный музыкант Сергей Михалок записал видеообращение, которое начало цитатой из стихотворения Янки Купалы «Песьня вольнага чалавека»
Дарэмна сьвістамі нагаек
Застрашыць хочуць тыраны,
Нагнаўшы чорных соцень шаек,
Акулі рукі ў кайданы,—
Душой я вольны чалавек,
І гэткім буду цэлы век!

В конце он спел написанный в декабре 2010 года гимн протеста «Грай».
 
 
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Сергей Михалок и группа Brutto призвали к проведению новых президентских выборов
 
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