Сергей Михалок и Brutto призвали к новым выборам

Свое обращение музыкант начал цитатой из стихотворения Янки Купалы.





передает «Радыё Свабода». Он призвал провести новые честные президентские выборы,«Радыё Свабода».

Сергей Михалок считает, что лучшими кандидатами на новых выборах были бы не политики, а люди, которые своими поступками доказали, что они патриоты страны.













Известный музыкант Сергей Михалок записал видеообращение, которое начало цитатой из стихотворения Янки Купалы «Песьня вольнага чалавека»

Дарэмна сьвістамі нагаек

Застрашыць хочуць тыраны,

Нагнаўшы чорных соцень шаек,

Акулі рукі ў кайданы,—

Душой я вольны чалавек,

І гэткім буду цэлы век!





В конце он спел написанный в декабре 2010 года гимн протеста «Грай».







